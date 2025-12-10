  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۹

فیلمبرداری فیلم جدید الناز شاکردوست به پایان رسید

فیلمبرداری فیلم جدید الناز شاکردوست به پایان رسید

فیلمبرداری فیلم سینمایی «عروس چشمه» به کارگردانی فریدون نجفی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلمبرداری فیلم سینمایی «عروس چشمه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی فریدون نجفی و مجری طرحی لوزا رئیسی به پایان رسید.

در این فیلم الناز شاکردوست، محمد بحرانی، دانیال جعفری، نیوشا احمدی، فاطمه بحرانی، لوزا رئیسی، عمار سیدمحسنی، پویا چهل‌تنان، آرسین معاف‌پور و همایون برزگر به ایفای نقش پرداخته‌اند.

آخرین ساخته فریدون نجفی، فیلم سینمایی «خاتی» بود که در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و هم‌اکنون برای اکران سراسری آماده است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در دل خشکسالی، زن جوان و نوجوانی در برابر هم ایستاده‌اند، در جستجوی حقیقتی که در سکوت زمین نهفته است.

عکس از محمدرضا مجاهد است.

کد خبر 6684705
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها