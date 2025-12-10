فیلمبرداری فیلم جدید الناز شاکردوست به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلمبرداری فیلم سینمایی «عروس چشمه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی فریدون نجفی و مجری طرحی لوزا رئیسی به پایان رسید.

در این فیلم الناز شاکردوست، محمد بحرانی، دانیال جعفری، نیوشا احمدی، فاطمه بحرانی، لوزا رئیسی، عمار سیدمحسنی، پویا چهل‌تنان، آرسین معاف‌پور و همایون برزگر به ایفای نقش پرداخته‌اند.

آخرین ساخته فریدون نجفی، فیلم سینمایی «خاتی» بود که در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و هم‌اکنون برای اکران سراسری آماده است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در دل خشکسالی، زن جوان و نوجوانی در برابر هم ایستاده‌اند، در جستجوی حقیقتی که در سکوت زمین نهفته است.

عکس از محمدرضا مجاهد است.