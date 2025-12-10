صالحی: ۱.۷ میلیون دهه شصتی هنوز مجرد هستند؛ افزایش سن ازدواج

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم صالحی بعدازظهر چهارشنبه در همایش «ایران جوان بمان» با اشاره به اینکه بالا رفتن سن ازدواج در جوامع امروزی از عوامل اصلی کاهش نرخ جمعیت به شمار میرود، اظهار داشت: افزایش سن ازدواج خود معلول عواملی چون فردگرایی، افزایش توقعات کاذب، رسوم غلط، فرزندسالاری و تغییر سبک زندگی است که باید با اصلاح نگرشها و فرهنگسازی مناسب برطرف شود.
وی با بیان اینکه به علت تقویت خانوادههای هستهای و مشکلات اقتصادی، متوسط سن ازدواج در کشور افزایش یافته است، گفت: بحران جمعیتی ایران دارای دو ریشه جمعیتی و غیرجمعیتی است؛ از منظر جمعیتشناسی کاهش نرخ باروری یا به دلیل کمفرزندی رخ میدهد یا به دلیل تأخیر در ازدواج. بهعنوان نمونه، یکمیلیون و هفتصد هزار نفر از مجردهای دهه ۶۰ به علتهای مختلف تا امروز ازدواج نکردهاند.
صالحی با تأکید بر اینکه افزایش سن ازدواج جای تأسف دارد، افزود: ایران در میان کشورهای اسلامی پایینترین نرخ فرزندآوری را دارد، حال آنکه ساختار جمعیتی جوان یکی از ارکان قدرت ملی کشورها محسوب میشود.
وی کمالگرایی افراطی را از آسیبهای مهم اجتماعی دانست و گفت: برخی تصور میکنند کمالگرایی محرکی سالم است، اما این ویژگی میتواند فرد را دچار نارضایتی از زندگی، افسردگی، اضطراب، اختلالات خواب و تغذیه و در نهایت کاهش کیفیت زندگی و روابط اجتماعی کند.
دبیر مطالعات راهبردی کشور افزود: ترس از شکست بهویژه در افراد کمالگرا به رفتارهای آسیبزا منجر میشود؛ برای نمونه برخی افراد تنها به دلیل نگرانی از طلاق، از ازدواج اجتناب میکنند که این نگرش باید اصلاح شود.
صالحی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت سیاستهای تسهیلکننده ازدواج و حمایت از خانواده، خاطرنشان کرد: بازنگری در قوانین، تسهیل فرآیندهای حمایتی و افزایش هماهنگی دستگاهها در حوزه سیاستگذاری جمعیت ضرورتی انکارناپذیر است.
وی افزود: نباید فضای ناامیدی در جامعه ایجاد کرد، چرا که ناامیدی یکی از موانع رشد جمعیت است. اگر کار فرهنگی بهدرستی انجام شود، حتی با امکانات فعلی نیز میتوان روند جمعیتی کشور را اصلاح کرد، همانگونه که در سالهای اخیر شاهد آن بودهایم.
