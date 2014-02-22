به گزارش خبرنگار مهر، ازدواج یکی از سنت‌های پسندیده نبوی است که خداوند با قرار دادن عشق در دل‌های پاک، حضرت آدم و حوا این زیباترین باور را در وجود آدمی به ودیعه نهاده است.

خداوند با قرار دادن عشق و محبت در زن و مرد این دو را در مسیر زندگی خاکی که مایه رنج و آزمایش آدمی است مایه دلگرمی یکدیگر قرار داده تا در کنار یکدیگر بتوانند زمینه تعالی یکدیگر را فراهم کنند.

پیوند زناشویی یکی از مقدس‌ترین و جاودانه ترین پیوندهای روی زمین است و پیامبراعظم حضرت محمد(ص) پیامبر نور، رحمت و مهربانی برای این پیوند به حدی ارزش قایل بودند که تاخیر در آن را جایز نمی دانستند.

بارها از پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های خود شنیده‌ایم که می گویند هزینه و مخارج عروسی به لطف خدا خیلی زود جور می شود اما متاسفانه دل های خالی از ایمان به خدا، عرف های غلط، چشم و هم چشمی، جهیزیه سنگین، شرایط سخت انتخاب همسر، دوره تحصیلی نامحدود و فرهنگ غلط گرایش به تجرد موجب شده علی رغم نیاز شدید جوانان به انجام این سنت مقدس، شاهد کاهش نرخ ازدواج و افزایش فسادهای اخلاقی و دوستی های بی اساس خیابانی در جامعه باشیم.

بزرگترین آسیب این دوستی‌های بی‌پایه و بی قید به چشم خانواده هایی می رود که در امر ازدواج بسیار سخت گیر هستند.

هر چند در سال های اخیر فعالیت های گسترده ای برای ترویج ازدواج آسان و فرهنگ ازدواج قرآنی در سطح کشور صورت گرفته اما به دلیل باورهای غلط فرهنگی همچنان نرخ ازدواج در سطح کشور سیر نزولی را طی کرده و در حال کاهش است که به تبع کاهش نرخ ازدواج بر کاهش نرخ زاد ولد و پیری جمعیت در کشور در سال های اخیر بسیار موثر بوده است.

کاهش 12 درصدی نرخ ازدواج در استان

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی از کاهش 12 درصدی نرخ ازدواج در سال جاری در استان خبرداد.

علی‌پور حسین در گفتگو با مهر، با بیان اینکه طی 9 ماهه نخست سال جاری در استان شش هزار 372 واقعه ازدواج ثبت شده است، گفت: در مدت مشابه سال قبل هفت هزار 238 واقعه ازدواج در استان ثبت شده که آمارها نشان از کاهش 12 درصدی نرخ ازدواج در خراسان جنوبی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دارد.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی با بیان این که کاهش نرخ ازدواج بر کاهش نرخ جمعیت و افزایش جمعیت سالمند و نرخ پیری در کشور تاثیر مستقیم دارد، بیان داشت: وقایع ازدواج در 9 ماهه نخست امسال در مقایسه با سال قبل هزار واقعه کاهش داشته است.

پورحسین ادامه داد: ترویج فرهنگ غلط و چشم و هم چشمی های بی مورد و توقعات مادی نانمعقول زمینه کاهش نرخ ازدواج را در استان فراهم کرده است.

وی گفت: افزایش سن ازدواج تاثیر مستقیمی در کاهش نرخ ازدواج دارد زیرا با افزایش سن ازدواج انگیزه زوج ها برای ازدواج کاهش یافته و همچنین شرایط انتخاب همسر دشوار می شود بنابراین مسئولان فرهنگی باید زمینه ازدواج آسان و به موقع را در جامعه فراهم کنند.

توقعات نابجای خانواده‌ها و افزایش معیارهای مادی عامل کاهش نرخ ازدواج در استان

دبیر کانون های تسهیل ازدواج خراسان جنوبی نیز در این زمینه به مهر می‌گوید: از ابتدای سال جاری تاکنون کانون تسهیل ازدواج ریحانه در استان 536 جشن ازدواج را برای زوج های جوان برگزار کرده است.

شهناز آدینانی گفت: در سال جاری در شهرهای بیرجند و قاین بیش از دو هزار مورد ازدواج آسان توسط کانون های تسهیل ازدواج برگزار شده است.

وی با بیان اینکه در امر ازدواج اعتماد سازی متقابل از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: متاسفانه به دلیل بی‌اعتمادی خانواده عروس به داماد، عروس خانم‌ها مهریه سنگین طلب می کنند و از طرف دیگر خانواده داماد هم به دلیل بی اعتمادی تقاضای جهیزیه سنگین را دارند که همین موضوع زمینه از بین رفتن بسیاری از موقعیت های ازدواج برای دختران و پسران جوان در استان می شود.

دبیر شبکه کانون‌های تسهیل ازدواج خراسان جنوبی با اشاره به جلسات مشاوره‌ای که با خانواده‌ها دارد، گفت: امروزه در سطح استان به‌شدت فرهنگ تجمل گرایی رایج شده است.

وی تصریح کرد:خانواده ها از همان ابتدا با طرح مسایل مادی و توقع خانه، ماشین و جهیزیه سنگین مانع ازدواج جوانان می شوند و در این میان کانون های تسهیل ازدواج که در گذشته فرهنگ ازدواج آسان را در میان زوج های جوان ترویج می کردند امروز متولی برگزاری کارگاه های آموزشی برای خانواده های زوج های جوان هم هستند.

آدینانی عنوان کرد: خانواده‌ها با کاهش توقعات مادی می توانند زمینه ازدواج به هنگام و آسان فرزندان خود را فراهم کنند.

وی بیان داشت: کانون تسهیل ازدواج ریحانه‌النبی در راستای ترویج فرهنگ ازدواج اسان در میان خانواده همزمان با چهارم اسفندماه در سطح استان با حضور دکتر انوشه کارگاه آموزشی برگزار کرده که علاقمندان می‌توانند برای دریافت بلیط این کارگاه به کانون تسهیل ازدواج ریحانه مراجعه کنند.

فاصله گرفتن از فرهنگ دینی و نبود اشتغال پایدار زمینه‌ساز کاهش ازدواج است

حجت‌الاسلام محمد هادی شهاب، استاد حوزه علمیه و دانشگاه بیرجند نیز در گفتگو با مهر، بیان کرد: نبود اشتغال در سن ازدواج به خصوص برای مردان موجب کاهش نرخ ازدواج در میان زوج های جوان شده است.

وی بیان داشت: متاسفانه با توجه به نگرش های حاکم بر جامعه و نگرش مادی گرایانه که در میان مردم و به خصوص خانواده‌ها حاکم است اگر دولت بتواند زمینه اشتغال جوانان را فراهم کرده و نرخ بیکاری را کاهش دهد خواهد توانست زمینه افزایش ازدواج را در جامعه فراهم کنند.

وی افزود: ازدواج بدون شغل و بدون پشتوانه اقتصادی برای جوانان شاید در دوران عقد ممکن باشد اما زمانی که زن و شوهر مستقل می شوند مشکلات اقتصادی و فشارهای روانی ناشی از آن می تواند زمینه ساز افزایش نرخ طلاق در جامعه شود.

کارشناس مسایل دینی و مدیر گروه فلسفه و معارف اسلامی دانشگاه بیرجند ادامه داد: فاصله گرفتن از فرهنگ دینی یکی دیگر از عوامل افزایش سن ازدواج است.

حجت‌الاسلام شهاب گفت: متاسفانه امروز مادیات اهمیت یافته که این فرهنگ مادی گرایی به شدت بر سبک زندگی و نحوه ازدواج و تشکیل خانواده در جامعه امروزی موثر است.

وی با بیان این که رسانه ها در ارایه الگوهای دینی به مردم عملکرد خوبی نداشته اند، گفت: الگوهای دینی که رسانه ها برای مردم به خصوص در امر ازدواج ترویج می شوند تنها در ظاهر مقید به اخلاق بوده و در باطن ایمانی به دستورات دینی ندارند و همین عامل موجب شده این الگوها در جامعه تاثیری نداشته باشند.

حجت الاسلام شهاب ایجاد شغل پایدار و معرفی الگوهایی که در عمل و در ظاهر مقید به اخلاق عملی باشند را چاره نهادینه کردن فرهنگ ازدواج آسان در جامعه عنوان کرد.