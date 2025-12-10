به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا مهدی، معاون پژوهشی و آموزشی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تشریح برنامه‌های هفته پژوهش گفت: از روز شنبه ۲۲ تا چهارشنبه ۲۶ آذرماه میزبان ۵۴ استاد، پژوهشگر، دانشجو و علاقه‌مند خواهیم بود و هر روز نشست‌های متنوع علمی با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های مختلف برگزار می‌شود.

وی با اشاره به حضور معاون پژوهشی وزارت علوم در این رویداد افزود: در کنار برگزاری میزگردها و نشست‌های تخصصی، از پژوهشگر برتر تقدیر و همچنین از شبکه تلویزیونی دانشگاه ایرانی رونمایی خواهد شد.

به گفته مهدی، مجموعه سخنرانی‌های «دانشگاه ایرانی در کشاکش نیروها، گفتمان‌ها و موقعیت‌های مسئله‌مند»، نشست‌های علمی با محورهای «نشریات علمی»، «میان‌رشته‌ای‌ها»، «نقش علوم انسانی در نقشه جامع کشور»، «تحول دیجیتال»، «هوش مصنوعی و آینده دانشگاه» و نیز برگزاری همایش دو روزه «بازکاوی امکان‌ها و مسئله‌های نوظهور در آموزش عالی ایران» از جمله برنامه‌های اصلی این هفته است.