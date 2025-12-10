به گزارش خبرنگار مهر،مراسم افتتاح مرکز مهارتآموزی و مشاوره شغلی (TMC) با حضور مهندس توسلی فرماندار خوانسار، خانم روشن مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان و جمعی از مسئولان شهرستانی در دانشگاه پیامنور مرکز خوانسار برگزار شد.
در این مراسم، مهندس توسلی ضمن تشکر از زحمات دکتر کامران، ریاست دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار به منظور راه اندازی این مرکز و با تأکید بر اهمیت یادگیری مهارتهای فنی و عملی در کنار آموزشهای نظری افزود: ارتقای توان مهارتی دانشآموزان و دانشجویان، نقش مهمی در ورود موفق آنان به بازار کار دارد و این موضوع نیازمند تعامل سازنده دستگاههای اجرایی و آموزشی در سطح شهرستان است.
وی ادامه داد: تداوم مسیر آموزش از مراکز علمی به اداره فنی و حرفهای ضروری است و فرمانداری نیز برای توسعه علم، مهارت و پیشرفت جوانان شهرستان حمایتهای لازم را ارائه خواهد کرد.
در ادامه، فریده روشن مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان ضمن تقدیر از حمایتهای فرماندار از مجموعه فنی و حرفهای، گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه مهارتآموزی ارائه داد و بر لزوم همافزایی دستگاههای اجرایی با فنی و حرفهای تأکید کرد.
وی افزود: تربیت نیروی دانا، توانمند و دارای مهارت حرفهای، نیاز امروز جامعه است و تحقق آن تنها با همکاری بینبخشی امکانپذیر خواهد بود.
