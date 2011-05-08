به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سیدمحمدباقر محمدی یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مراکز فنی‌ و حرفه‌ای به عنوان محور اصلی حفظ اشتغال موجود در جامعه عمل می‌کنند.

وی در ادامه افزود: اهداف جدید این سازمان در راستای پیاده‌سازی نظام جامع ملی مهارت‌آموزی و فناوری به صورت ویژه موثر بوده است.

فرماندار شهرستان خوانسار به اولویت‌های سازمان فنی‌ و حرفه‌ای اشاره کرد و بیان داشت: احیای نظام استاد و شاگردی از اولویت‌های مهم این سازمان بوده و مراکز فنی و حرفه‌ای باید در راستای این مهم تلاش کنند.

وی با اشاره به فعالیت‌ها و تلاش‌های مراکز فنی و حرفه‌ای در شهرستان خوانسار، تصریح کرد: فعالیت‌ها و تلاش‌های مراکز فنی و حرفه‌ای در راستای سیاست‌های جدید و پیاده‌سازی موفق آن در سطح شهرستان بسیار تاثیر‌گذار بوده است.

محمدی با اشاره به شرایط جدید اشتغال‌زایی این شهرستان ادامه داد: مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای این شهرستان با ارائه آموزش‌های مهارتی در راستای ایجاد اشتغال نیرو‌های ماهر بسیار تاثیر‌گذار است.

وی تاکید کرد: احداث کارخانه فولاد خوانسار، پیشرفت ساخت و ساز واحد‌های مسکن مهر، احداث بزرگ‌ترین چاپخانه خاورمیانه در این منطقه و نیاز به اشتغال نیرو‌های ماهر با ارائه آموزش‌های مهارتی مراکز فنی و حرفه‌ای محقق شده است.

فرماندار شهرستان خوانسار گفت: مراکز فنی و حرفه‌ای با ارائه آموزش‌های مهارتی در ایجاد اشتغال نیرو‌های ماهر بسیار تاثیر‌گذار بوده و این مراکز در راستای حفظ وضعیت اشتغال موجود تلاش می‌کنند.

وی افزود: اجرای نظام جامع ملی مهارت‌آموزی و فناوری، سبب یکپارچگی فعالیت‌های آموزشی و مهارتی در سطح کشور می‌شود.