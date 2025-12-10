دریافت 6 MB
کد خبر 6684846
  1. فیلم
  2. سیاست
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۹

حاجی بابایی: کشور ما پرافتخار است

حاجی بابایی: کشور ما پرافتخار است

حاجی بابایی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:کشور ما پرافتخار است باید از معبرها عبور کنیم و قطعاً هم عبور می‌کنیم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید