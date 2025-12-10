دریافت 6 MB کد خبر 6684846 https://mehrnews.com/x39Qcs ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۹ کد خبر 6684846 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۹ حاجی بابایی: کشور ما پرافتخار است حاجی بابایی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:کشور ما پرافتخار است باید از معبرها عبور کنیم و قطعاً هم عبور میکنیم. کپی شد مطالب مرتبط مادران و همسران شهدای جنگ تحمیلی ۱۲روزه تجلیل شدند اختتامیه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان برگزار می شود رضایی: قوه قضائیه با حسن روحانی برخورد قانونی کند برچسبها حمید رضا حاجی بابایی نائب رئیس مجلس جنگ تحمیلی
نظر شما