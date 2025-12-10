مادران و همسران شهدای جنگ تحمیلی ۱۲روزه تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مراسم تقدیر از مادران و همسران شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با حضور سعید اوحدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، برگزار شد.
حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس دوم مجلس شورای اسلامی، در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای اقتدار، گفت: امروز همه این حضورها نماد بزرگی ملت ایران است و این عظمت بهویژه ریشه در الگوی حضرت فاطمه زهرا (س) دارد.
وی با اشاره به سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) افزود: فاطمه زهرا سلاماللهعلیها مادر همه انسانهاست و عزت امروز این سرزمین از برکت همان مکتب است. برنامهای که امروز برگزار شد، بسیار تأثیرگذار و تکاندهنده بود و نشان داد خانوادههای شهدا چه بار سنگین عزت و در عین حال غم را بر دوش میکشند.
نایبرئیس دوم مجلس با تأکید بر جایگاه خانوادههای شهدا تصریح کرد: ما بهراحتی میگوئیم فلانی فرزند شهید یا مادر شهید است، اما حقیقت این است که فقط خودشان میدانند چه دادهاند. خداوند هیچگاه ظرفی را بیش از ظرفیتش پر نمیکند و اگر کسی توفیق تقدیم شهید را پیدا کرده، یعنی خداوند ظرفیت آن را نیز به او عطا کرده است.
حاجیبابایی با اشاره به حضور و تجربه خود در هشت سال دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس ما بسیار بزرگ است و هرچه درباره آن گفته شود، پایانپذیر نیست. ملت ایران در سالهای گذشته از شهدا آموختهاند و همین آموزهها باعث شده امروز ۹۰ میلیون ایرانی با همه تفاوتهای ظاهری و سلیقهای، یک هویت و غیرت ملی مشترک داشته باشند.
وی افزود: حتی کسانی که پیشتر سخنانی علیه کشور داشتند، در بزنگاهها نشان دادند که خون شهدا تأثیر خود را گذاشته و این شهدا زندهاند و در جامعه اثرگذارند.
نایبرئیس دوم مجلس تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه دنبال جنگ نبوده و نیست، اما برای شرف، زندگی و انسانیت باید ایستادگی و دفاع کرد. آنچه امروز انجام میدهیم جنگ نیست، بلکه دفاع از عزت و ارزشهاست.
وی در پایان خطاب به خانوادههای معظم شهدا گفت: خداوند سرفصل تازهای از زندگی را برای شما رقم زده و شما نمونههای روشن صبر، ایمان و عزت برای جامعه هستید.
