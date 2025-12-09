رضایی: قوه قضائیه با حسن روحانی برخورد قانونی کند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: به عنوان یک مسئول و خدمتگزار مردم، وظیفه خود می‌دانم که از طرف مسئولان کشور، که مدیریت اقتصادی ضعیفی دارند، از عموم ملت مظلوم ایران بابت گرانی، تورم سرسام‌آور، خالی شدن سفره مردم و مشکلات انبوهی مانند بی‌آبی و بیکاری عذرخواهی کنم.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت ارز افزود: مدیریت فعلی اقتصاد کشور و وضعیت معیشتی مردم، در شأن ملت بزرگ ایران نیست. دولتمردان به جای سخنرانی‌های سیاسی و عوام‌فریبانه باید فکری عملی به حال مردم کنند؛ تولیدکنندگان نابود شده‌اند و مردم در تنگنا و بیچارگی قرار دارند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: از دستگاه قضا نیز انتظار می‌رود با برهم‌زنندگان امنیت ملی و افرادی همچون حسن روحانی که با سخنان خود پیام ضعیف بودن را به دشمن می‌فرستند، برخورد قانونی صورت گیرد.

در پاسخ به این تذکرات، حمیدرضا حاجی بابایی که ریاست صحن را برعهده داشت، گفت: مسائل مربوط به ارز، قیمت طلا، گرانی کالاها و نهاده‌های دامی، دغدغه‌های مشترک همه نمایندگان است. ما از دولت درخواست می‌کنیم که برای این مسائل تدبیری بیندیشد و حداقل یک متن و گزارش آماده کند تا مجلس بتواند گزارشی کامل تهیه کرده و به مردم ارائه دهد.