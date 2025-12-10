  1. استانها
اختتامیه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان برگزار می شود

همدان –مراسم اختتامیه سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان فردا پنجشنبه با حضور مسئولین کشوری و استانی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب شهنوازیان مسئول کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی سی امین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان اظهار کرد: اختتامیه سی‌امین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، فردا پنجشنبه در مجتمع فرهنگی-هنری بوعلی سینای همدان برگزار و از طریق شبکه‌های تلویزیونی به صورت زنده پخش می‌شود تا علاقه‌مندان در سراسر کشور بتوانند این مراسم را دنبال کنند.

وی افزود: در این مراسم، «محمدمهدی احمدی» مشاور عالی وزیر و سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، «حمیدرضا حاجی‌بابایی» نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی و حمید ملانوری شمسی استاندار همدان، همراه با سایر مسئولان استانی و اجرایی حضور خواهند داشت.

شهنوازیان همچنین یادآور شد: آثار برتر این دوره از جشنواره در مراسم فردا معرفی و تقدیر خواهند شد.

وی در پایان با تشکر از پوشش گسترده رسانه‌ها در طول برگزاری جشنواره، گفت: بازتاب مناسب رویدادهای این دوره در رسانه‌های مختلف را شاهد بودیم و از زحمات اصحاب رسانه و خبرنگاران قدردانی می‌کنیم.

سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان با اجرای ده‌ها اثر نمایشی در شهر همدان در حال برگزاری است که اختتامیه آن فردا برگزار می‌شود.

