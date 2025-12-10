به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر اجلاس مدیران روابط عمومی دانشگاههای علوم پزشکی به میزبانی استان خراسان رضوی در حال برگزاری است و محورهای اصلی آن، مقابله با اینفودمی، جوانی جمعیت و ارتقای اعتماد عمومی در حوزه سلامت است.
اینفودمی؛ چالش جدی امروز سلامت
حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جنع خبرنگاران با اشاره به شرایط فعلی فضای رسانهای کشور گفت: در حال حاضر با موج سنگینی از یک اینفودمی یا اطلاعات نادرست در شبکههای مختلف مجازی و حقیقی روبهرو هستیم و وزارت بهداشت به عنوان مرجع سلامت کشور وظیفه دارد این اطلاعات را کندوکاو، پالایش و اطلاعات صحیح را به مردم منتقل کند.
وی تأکید کرد: مردم باید بتوانند به اطلاعات رسمی حوزه سلامت اعتماد کنند و این اعتماد زمانی شکل میگیرد که اطلاعرسانی دقیق، مستمر و شفاف باشد.
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت با اشاره به رویکردهای نوین این وزارتخانه افزود: با نشستی که امروز برگزار شد و با توجه به ظرفیتهای هوش مصنوعی و فضای فعلی جهانی، به سمت ایجاد یک هماهنگی جدید در اطلاعرسانی وزارت بهداشت در سال آینده حرکت میکنیم.
به گفته کرمانپور، مردم به احتمال قوی اثر این هماهنگی را خواهند دید؛ اینکه تا حد امکان اطلاعات سرند شود و اطلاعرسانی دقیقتری در حوزه سلامت انجام شود.
جوانی جمعیت باید دغدغه عمومی باشد
کرمانپور با اشاره به برگزاری جشنواره «ایران جوان» در استان خراسان رضوی گفت: روابط عمومیهای کشور امسال یک کار بسیار خوب انجام دادند، به ویژه دانشگاه علوم پزشکی تربتحیدریه میزبان جشنواره بینالمللی عکس ایران جوان شد تا موضوع جوانی جمعیت را روی میز نگه داریم.
وی هشدار داد: برخی موضوعات سلامت اگر به آنها نرسیم، خیلی سریع از روی میز سیاستگذاری کنار میروند. موضوع جمعیت از جمله همین مسائل است.
کرمانپور ادامه داد: جمعیت کشور به سرعت در حال پیر شدن است و از طرف دیگر، جوانی دارد از پیری عقب میافتد. این موضوع باید به یک دغدغه ملی تبدیل شود؛ از صف نانوایی گرفته تا مدرسه، دانشگاه و حتی راننده تاکسی.
رسانهها؛ خط مقدم حفظ امید جمعیتی
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت تأکید کرد: جشنواره ایران جوان به این معنا بود که بیرق این موضوع بالا بماند، افراد قلم بزنند، فکر کنند و درباره جمعیت حرف بزنند تا در دهه آینده دچار سقوط جمعیتی نشویم.
وی افزود: امیدواریم به تدریج این موج نزولی که نرخ باروری کشور را پایین میکشد، متوقف شود و بتوانیم جوانی جمعیت را تضمین کنیم.
کرمانپور با اشاره به تقارن این نشست با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: خانمها ستون اصلی بحث جمعیت هستند و هدف اصلی سیاستهای جمعیتی متوجه بانوان است.
وی اظهار امیدواری کرد: امیدوارم بانوان کشور با قدرت کنار این موضوع بمانند تا جوانی جمعیت از روی میز کشور کنار نرود و نشاط و امید در جامعه پابرجا بماند.
اختتامیه جشنواره ایران جوان در تربتحیدریه
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درباره برگزاری اختتامیه جشنواره ایران جوان اعلام کرد: بهزودی در تربتحیدریه نیز حضور خواهیم داشت؛ اختتامیه جشنواره و افتتاح نمایشگاه عکس برگزار میشود و از مردم مشهد و علاقهمندان دعوت میکنم که از این نمایشگاه بازدید کنند.
نظر شما