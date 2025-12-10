  1. سلامت
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۰

موج آنفلوآنزا در ایران؛ ۱۰۱ نفر تاکنون جان باخته‌اند

رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرد: سویه جدید واکسن‌گریز آنفلوآنزا، باعث افزایش مراجعات بیماران شده و پیش‌بینی می‌شود پیک بیماری تا اواسط دی‌ماه ادامه یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کرمانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت در حاشیه اجلاس روابط عمومی در جمع خبرنگاران گفت: سویه جدید آنفلوآنزا که از اواسط آبان ماه روند افزایشی داشته، به دلیل «واکسن‌گریز» بودن، موجب آماده‌باش مراکز درمانی در سراسر کشور شده است.

وی گفت: مسئولان حوزه سلامت می‌گویند بر اساس بررسی‌های اولیه انتظار نمی‌رفت موج ابتلاء تا این حد بالا برود، اما در روزهای اخیر شدت مراجعات موجب افزایش فشار بر بیمارستان‌ها شده است.

کرمانپور افزود: بر پایه اعلام رسمی، آمار مرگ‌ومیر ناشی از این موج نسبت به سال گذشته مشابه است و تاکنون ۱۰۱ نفر جان خود را از دست داده‌اند؛ اغلب این افراد واکسن نزده بوده‌اند.

رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت با اشاره به تداوم روند افزایشی بیماری، اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شود پیک آنفلوآنزا تا اواسط دی‌ماه ادامه داشته باشد و پس از آن کاهش یابد.

وی با بیان اینکه مدارس نقش بسزایی در شیوع این ویروس دارند اظهار داشت: رعایت پروتکل‌های بهداشتی همواره مورد تاکید وزارت بهداشت بوده است.

کرمانپور با اشاره به تأمین واکسن توسط وزارت بهداشت گفت: واکسن آنفلوآنزا به دلیل تاریخ انقضا باید به موقع تأمین و مصرف شود، لذا شرکتهای وارد کننده علاوه بر حاشیه سود باید تاریخ واکسن را مد نظر قرار بگیرند تا واکسن‌ها دور ریز نشوند.

محدثه رمضانعلی

    • سارا US ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      29 0
      پاسخ
      کجا دور ریز میشه؟اصلا مگه چقد واکسن وارد شد که بخواد دورریز بشه؟ما با بدبختی دوتا دونه واسه بچه هام گیر آوردیم اصلا به تعداد مورد نیاز که وارد نشد و قیمتشم که حدودا ۳ برابر پارسال بود🫤
    • IR ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      34 2
      پاسخ
      خب اینم مثل واکسن کرونا رایگان بزنید حتما باید نصف مردم بمیرن تا شروع کنید
    • علی IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      42 17
      پاسخ
      بهترین راه جهت جلوگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها هست کلاسها رو مثل زمان کرونا مجازی برگزار کنند
      • نغمه IR ۲۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
        3 3
        چی میگی کم تو دوران کرونا ضربه خوردن که الانم باز با مجازی ضربه بخورن!؟
    • ابوجاهل عرب. IR ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      13 3
      پاسخ
      خیلی خنده داره ما میریم دکتر میگن میگن بیماری ویروسیه نمیگن آنفلوآنزا هستش که بریم واکسن بزنیم! حتما باید مثل کرونا ارابه مرگ بیاد در خونمون رو در بزنه که شما به فکر سلامت مردم باشید
    • دوست IR ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      43 0
      پاسخ
      ماشالله به مدیریت دولت

