تصادفات سومین عامل مرگ ایرانیان؛ وزارت بهداشت هشدار داد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: موضوعاتی مانند دیابت، فشار خون، نان کامل، تصادفات، سوءمصرف مواد، پسماند، دخانیات، دیپلماسی سلامت، مصرف منطقی دارو، آلودگی هوا، سلامت روان، خودمراقبتی و حضور در بحران‌های سلامت، محور اصلی اجلاس مدیران روابط عمومی بوده است.

وی با اشاره به پویش «نه به تصادف» اظهار کرد: این پویش سال گذشته با وجود محدودیت‌ها آغاز شد اما امسال زمان کافی برای تبدیل آن به یک برنامه منسجم فراهم شده و امیدواریم اجرای آن بتواند آمار تصادفات و مرگ ناشی از آن را کاهش دهد.

کرمانپور درباره دلیل حمایت وزارت بهداشت از «جشنواره عکس ایران جوان» توضیح داد: وظیفه اصلی وزارت بهداشت، حفاظت و تأمین سلامت جامعه است؛ در حالی که بخش زیادی از مردم ایران در معرض تهدیدهایی مانند آلودگی هوا، تصادفات و انواع بیماری‌ها قرار دارند. طبق آمار، سالانه نزدیک به ۲۰ هزار نفر در تصادفات جان می‌بازند.

وی تصریح کرد: تصادفات اکنون سومین عامل مرگ ایرانیان و نخستین علت مرگ در گروه سنی ۵ تا ۳۰ سال است؛ گروهی که باید نیروی مولد آینده کشور باشند، اما به‌راحتی قربانی خودروهای ناایمن و جاده‌های نامناسب می‌شوند.

به گفته کرمانپور، حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی کشور صرف هزینه‌های ناشی از تصادفات می‌شود، در حالی که سهم حوزه سلامت از GDP تنها ۳.۷ درصد است؛ این مقایسه نشان می‌دهد بار مالی تصادفات از کل بودجه سلامت نیز بیشتر است.

وی با اشاره به حادثه رانندگی اخیر که خانواده معاون رئیس‌جمهور دچار آن شدند، گفت: در این سانحه پنج نفر حضور داشتند که سه نفر جان باختند و دو نفر مصدوم شدند؛ نمونه‌ای که نشان می‌دهد چگونه تصادفات می‌تواند در چند ثانیه یک خانواده را از هم بپاشد.

کرمانپور با بیان اینکه بخشی از تخت‌های بیمارستانی به دلیل حوادث و سالمندان اشغال می‌شود، افزود: ترخیص سالمندان نسبت به جوانان زمان بیشتری نیاز دارد و میزان بستری آن‌ها دو تا سه برابر بیشتر است.

وی همچنین به ارائه ۸۰۰ میلیون خدمت در یک‌سال گذشته اشاره کرد و گفت: براساس ماده ۷۲ برنامه هفتم توسعه، باید ۸.۷ میلیارد یورو درآمد ارزی از مسیر گردشگری سلامت، صادرات دارو و تجهیزات، و جذب دانشجویان بین‌المللی کسب شود. او تأکید کرد که اگر الگوی مورد استفاده در استان خراسان به سراسر کشور تعمیم یابد، تحولی جدی در این حوزه رخ خواهد داد.

به گفته وی، پذیرش توریست سلامت تاکنون به شکل سلیقه‌ای انجام می‌شد، اما اکنون برند ملی گردشگری سلامت ایران در حال طراحی است و به‌زودی رونمایی خواهد شد.