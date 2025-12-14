سرپرست جدید مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، آئین تکریم و معارفه سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان با حضور سیدسجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.

در این مراسم، از زحمات و خدمات ارزشمندجلال غفارزاده در دوران تصدی مسئولیت مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان قدردانی به‌عمل آمد و سیدحسین حاجی‌میرزایی به‌عنوان سرپرست جدید این مرکز معرفی شد.

رضوی در این آئین با اشاره به درخواست سازمان نظام پزشکی برای بهره‌مندی از توانمندی‌ها و تجربیات غفارزاده اظهار داشت: با توجه به نیاز سازمان نظام پزشکی به خدمات و ظرفیت‌های علمی و مدیریتی غفارزاده، بر این باور بودیم که همراهی و همکاری در این مسیر می‌تواند به تقویت نظام سلامت کشور کمک کند؛ از این‌رو با انتقال ایشان موافقت شد.

معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به سوابق مدیریتی حاجی‌میرزایی گفت: حاجی‌میرزایی پیش از این نیز در این مجموعه حضور داشته‌اند و برای همکاران کاملاً شناخته‌شده هستند. ایشان با اشراف مناسب بر حوزه نظارت و اعتباربخشی و با همراهی سایر ادارات و مراکز حوزه درمان، می‌توانند نقش مؤثری در پیشبرد اهداف این مرکز ایفا کنند. از این رو با توجه به ضرورت و اهمیت مأموریت‌های این حوزه، از ایشان درخواست شد مسئولیت این مرکز را بپذیرند.

معاون درمان وزارت بهداشت با تأکید بر ضرورت انسجام و همکاری سازمانی تصریح کرد: انتظار می‌رود همه همکاران با رویکردی همدلانه و حمایتی، در کنار سرپرست جدید مرکز باشند تا تغییرات و تحولات پیش‌رو به شکل مؤثر و ملموس به بهبود فرآیندها منجر شود.

رضوی همچنین با اشاره به اختیارات مدیریتی سرپرست مرکز گفت: اعتقاد بنده این است مدیران باید با اختیار کامل نسبت به انتخاب همکاران، ارزیابی عملکردها و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی اقدام کنند. تصمیمات سرپرست مرکز برای معاونت درمان محترم و ارزشمند است و ایشان سیاست‌ها و برنامه‌های خود را در تعامل با رؤسای ادارات اجرایی خواهند کرد.

در پایان این آئین، معاون درمان وزارت بهداشت با قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارشناسان این حوزه ابراز امیدواری کرد: امیدواریم با توکل به خداوند و تلاش جمعی، شاهد انجام اقدامات مؤثر، ماندگار و ارزشمند در مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان باشیم؛ اقداماتی که ثمره آن به بهبود کیفیت خدمات درمانی و رضایتمندی مردم عزیز کشورمان منجر شود.