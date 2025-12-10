به گزارش خبرنگار مهر، شهردار سنندج عصر چهارشنبه به خبرنگاران رسانههای کردستان اعلام کرد: آغاز عملیات ساماندهی چمقول در ناحیه منفصل شهری حسنآباد سنندج بهعنوان یکی از طرحهای مهم زیرساختی شهر وارد مرحله اجرایی شد.
شهردار سنندج بیان کرد: این پروژه با هدف مهار سیلابها، افزایش ایمنی شهری و ارتقای شرایط زیستمحیطی رودخانه در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: رودخانه چمهقول در حسنآباد، بهدلیل نقش مهمی که در مدیریت آبهای سطحی دارد، نیازمند بازآرایی و مقاومسازی بوده و اکنون عملیات ساماندهی در دو شاخه اصلی و فرعی به طول هزار متر در حال پیشبرد است.
وی یادآور شد: شاخه اصلی حدود ۷۵۰ متر و شاخه فرعی نزدیک به ۲۵۰ متر طول دارد و برنامهریزیها بهگونهای انجام شده که اجرای پروژه بهصورت مرحلهای و در چند فاز دنبال شود تا امکان کنترل دقیقتر روند پیشرفت و مدیریت بهینه منابع فراهم شود.
شهردار سنندج اضافه کرد: به استناد گزارشهای فنی، مطالعات و طراحیهای اولیه توسط مهندسین مشاور انجام و پس از آن فرایند مناقصه برگزار شده است در نتیجه، پیمانکاران تخصصی برای اجرای هر یک از فازها انتخاب شدهاند و اکنون کارگاههای اجرایی در دو فاز اصلی فعال هستند.
رشیدی تصریح کرد: در فاز نخست، آمادهسازی مسیر محور اصلی فعالیتها است. این مرحله شامل لجنبرداری، خاکبرداری، تخریب سازههای فرسوده، اجرای زهکشی، بتنریزی کف مسیر و آسفالتریزی است.
وی خاطر نشان کرد: همچنین انتقال و پمپاژ آبهای ورودی، حمل لجن و خاک، اجرای بتن مگر تا کیلومتر ۱۷۰+، تخریب دیوارههای فرسوده کانال و نیز انجام عملیات مرتبط با شبکه فاضلاب شامل سوندآز و مرمت لولهها در محدوده کیلومترهای ۹۰+ تا ۱۲۰ بخشی از اقدامات انجامشده به شمار میآید.
وی گفت: تکمیل منهول ابتدای مسیر و احداث سازههای نگهبان در نقاط ریزشی نیز در همین فاز برنامهریزی شده است.
شهردار سنندج اذعان کرد: در مرحله دوم، تمرکز بر ساخت و نصب قطعات باکسی پیشساخته قرار دارد و قطعات بتنی مستطیلشکل که وظیفه پوشش و ایمنسازی کانال را بر عهده دارند، در کارخانه تولید و سپس در محل نصب میشوند.
وی ادامه داد: این فاز هماکنون حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و عملیات ساخت و جانمایی قطعات با سرعت در حال انجام است.
رشیدی تصریح کرد: هزینه اجرای کل پروژه در شرایط فعلی نزدیک به یکهزار میلیارد ریال برآورد شده است و تنها فاز نخست که ۲۰۰ متر ابتدایی مسیر را شامل میشود، هماکنون در حال اجراست و با محاسبات انجامشده، تکمیل هزار متر کل مسیر نیازمند تأمین بودجه بیشتری در سالهای آتی خواهد بود.
شهردار سنندج بیان کرد: به همین دلیل تأکید شده که برای ادامه عملیات و پوشش هزینههای مربوط به ۸۰۰ متر باقیمانده، اعتبارات لازم در بودجه سال ۱۴۰۵ دیده شود.
براساس آخرین ارزیابیها، پروژه ساماندهی رودخانه چمهقول در حسنآباد اکنون با روندی مناسب پیش میرود و بهعنوان طرحی اثرگذار در مهار سیلاب، حفاظت از محیطزیست شهری و توسعه زیرساختهای پایدار، نیازمند تداوم حمایت مالی و مدیریتی در سالهای آینده است تا فرآیند بهرهبرداری کامل آن محقق شود.
