۱۵۰۰ نیروگاه خورشیدی در مراحل مختلف اجرا در سطح استان زنجان قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل کاظمی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۵۰۰ نیروگاه خورشیدی در مراحل مختلف اجرا در سطح استان قرار دارند و روند توسعه نیروگاه‌ها در زنجان به‌صورت قابل توجهی رو به رشد است، گفت: بزرگ‌ترین پروژه خورشیدی استان نیز با همکاری شرکت خارجی و طی مدت یک سال احداث خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان تأکید کرد: این سطح از پیشرفت، نتیجه رویکرد فعال ادارات، صنایع و مشترکانی است که به الزامات قانونی توجه کرده‌اند.

وی ادامه داد: سپس به ماده ۵ قانون خدمات کشوری اشاره کرد و گفت: همه مشترکان اداری مشمول ماده ۵ مکلف شده‌اند از ابتدای سال ۱۴۰۳، سالانه پنج درصد و در مجموع ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند. اغلب ادارات برای سهولت در بهره‌برداری، این میزان را یک‌جا و در قالب احداث نیروگاه ۲۰ درصدی پیاده‌سازی می‌کنند.

کاظمی افزود: این نیروگاه‌ها می‌توانند به‌صورت متمرکز در یک ساختمان اداره یا به‌صورت پراکنده در چند ساختمان یک مجموعه اجرا شوند، اما برق تولیدی الزاماً باید در محل همان اداره مصرف شود و رعایت تناسب تولید و مصرف ضروری است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان یادآور شد: صنایع و کارخانجات با قدرت قراردادی بیش از یک مگاوات نیز طبق ضوابط از ابتدای سال ۱۴۰۲ موظف شده‌اند سالانه یک درصد از برق مصرفی خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند. این تکلیف قانونی، مسیر صنایع استان را به سمت استقلال انرژی، کاهش هزینه‌ها و افزایش تاب‌آوری شبکه سوق می‌دهد.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت استفاده از تجهیزات مدرن، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین موارد، اینورترهای هیبریدی هستند. این تجهیزات می‌توانند در کنار پنل خورشیدی و باتری‌های ذخیره‌ساز، بخشی از برق ضروری ادارات را حتی در زمان خاموشی شبکه تأمین کنند.

کاظمی تأکید کرد: این قابلیت، علاوه بر مزیت فنی، بخشی از الزامات پدافند غیرعامل است و به افزایش تاب‌آوری مجموعه‌های دولتی کمک می‌کند. استفاده از این تجهیز در پروژه‌های جدید باید در اولویت باشد.