علی ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیروگاه خورشیدی ۵۰ کیلوواتی این ادارهکل با هدف تأمین بخشی از برق مصرفی مجموعه و در راستای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر به بهرهبرداری رسیده و وارد مدار تولید برق شده است.
وی افزود: اجرای این پروژه در راستای تأکید و دستور استاندار کرمانشاه مبنی بر الزام دستگاههای اجرایی به تأمین برق مصرفی از انرژی خورشیدی و همچنین در چارچوب سیاستهای توسعه انرژیهای پاک انجام شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به مزایای این نیروگاه تصریح کرد: راهاندازی این مجموعه علاوه بر کاهش وابستگی به انرژیهای فسیلی و صرفهجویی در هزینههای جاری، نقش مؤثری در کاهش آلایندههای زیستمحیطی و افزایش پایداری شبکه برق ایفا میکند.
ملکشاهی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه انرژی خورشیدی، یکی از سیاستهای راهبردی دولت و از الزامات قانونی دستگاههای اجرایی است و در همین راستا، اجرای پروژههای خورشیدی در سطح ادارات استان با جدیت در حال پیگیری است.
