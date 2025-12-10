بانوان پاسدار، ویترین انقلاب اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد رضا محمدی بعد از ظهر چهارشنبه در آئین بزرگداشت میلاد حضرت زهرا (س) و امام خمینی (ره) ضمن تبریک این ایام فرخنده به بانوان بسیجی استان با اشاره به انتظارات مقام معظم رهبری از جامعه بانوان ارزشی کشور اظهار داشت: زن مسلمان باید به عنوان «الگوی سوم» معرفی شود؛ الگویی نه شرقی و نه غربی، بلکه مبتنی بر آموزه‌های الهی و سیره حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س) است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه قمر بنی‌هاشم (ع) افزود: پاسداری از انقلاب اسلامی افتخاری است که بانوان نیز همچون برادران پاسدار بر دوش دارند و باید در خانه، محیط کار و جامعه با تثبیت شخصیت زن مسلمان و متدین، ویترین انقلاب اسلامی باشند.

حجت‌الاسلام محمدی با قدردانی از تلاش‌های بانوان در جنگ ۱۲ روزه، این حضور را برگ زرینی در تاریخ انقلاب دانست و گفت: دشمن امروز با تغییر جبهه به دنبال ایجاد تفرقه و دوقطبی‌سازی است، اما مجاهدت‌های خاموش بانوان بسیجی مانع تحقق اهداف دشمن می‌شود.

وی همچنین از بانوان فعال در عرصه فرهنگی و موضوع جوانی جمعیت تقدیر کرد و افزود: فرزندآوری و تربیت نسل آینده، مجاهدتی ویژه و از انتظارات امام جامعه است که بانوان بسیجی با وجود مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی، آن را در اولویت قرار داده‌اند.