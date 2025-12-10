به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی هاشمی‌فرد بعد از ظهر چهارشنبه در جمع بانوان بسیجی استان با اشاره به جایگاه والای شهدا و مدافعان حرم اظهار داشت: خداوند به واسطه خون شهدا سفره‌ای گسترده کرده است تا مسیر انسان به سوی کمال و سیر الهی سریع‌تر و کامل‌تر طی شود.

وی افزود: قرآن کریم هویت شیعه را به روشنی معرفی کرده و اگر این هویت در جامعه تثبیت نشود، فرهنگ غرب مجال نفوذ خواهد یافت. از این رو، بانوان و مردان مسلمان باید با الگوگیری از حضرت زهرا (س) و دیگر اسوه‌های اسلامی، الگوی سوم زن و مرد در جامعه را معرفی کنند.

رئیس حوزه علمیه خواهران بستان با بیان اینکه هدف اصلی دین، حرکت به سوی خدا و آشنایی با ملکوت عالم است، گفت: دین در سه بخش احکام، اخلاق و معارف تقسیم‌بندی می‌شود و در هر بخش، توحید محوریت دارد؛ احکام زمینه‌ساز حرکت از ظاهر به باطن، اخلاق راهی برای رسیدن به باطن عالم و عقاید وسیله‌ای برای شناخت حقیقت توحید است.

وی تاکید کرد: پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) مأموریت داشتند که انسان‌ها را با توحید آشنا کنند و این اصل باید در همه عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی زن و مرد مسلمان جاری باشد.