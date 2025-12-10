  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۰

توحید محور همه عرصه‌های دین و هویت زن و مرد مسلمان است

توحید محور همه عرصه‌های دین و هویت زن و مرد مسلمان است

شهرکرد- رئیس حوزه علمیه خواهران چهارمحال و بختیاری گفت: هدف دین، رساندن انسان به اسرار عالم است و در این مسیر، زن و مرد مسلمان باید با الگوگیری از قرآن و اهل‌بیت (ع) هویت خود را تثبیت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی هاشمی‌فرد بعد از ظهر چهارشنبه در جمع بانوان بسیجی استان با اشاره به جایگاه والای شهدا و مدافعان حرم اظهار داشت: خداوند به واسطه خون شهدا سفره‌ای گسترده کرده است تا مسیر انسان به سوی کمال و سیر الهی سریع‌تر و کامل‌تر طی شود.

وی افزود: قرآن کریم هویت شیعه را به روشنی معرفی کرده و اگر این هویت در جامعه تثبیت نشود، فرهنگ غرب مجال نفوذ خواهد یافت. از این رو، بانوان و مردان مسلمان باید با الگوگیری از حضرت زهرا (س) و دیگر اسوه‌های اسلامی، الگوی سوم زن و مرد در جامعه را معرفی کنند.

رئیس حوزه علمیه خواهران بستان با بیان اینکه هدف اصلی دین، حرکت به سوی خدا و آشنایی با ملکوت عالم است، گفت: دین در سه بخش احکام، اخلاق و معارف تقسیم‌بندی می‌شود و در هر بخش، توحید محوریت دارد؛ احکام زمینه‌ساز حرکت از ظاهر به باطن، اخلاق راهی برای رسیدن به باطن عالم و عقاید وسیله‌ای برای شناخت حقیقت توحید است.

وی تاکید کرد: پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) مأموریت داشتند که انسان‌ها را با توحید آشنا کنند و این اصل باید در همه عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی زن و مرد مسلمان جاری باشد.

کد خبر 6684979

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها