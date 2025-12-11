امام خمینی معمار تمدن نوین اسلامی در عصر غیبت بود

حجتالاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر با تصریح بر اینکه امام خمینی (ره) تنها احیاگر استقلال و عزت اسلامی نبود، بلکه معمار تمدنی نوین بر پایه ولایت و مجری نقشه الهی برای عصر غیبت بود، گفت: شخصیت او تجسم کامل آیه «قُلْ إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُکِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ» بود؛ سیاستش عبادت، مبارزهاش عرفان و رهبریاش ادامه خط نبوت و امامت بود. او طومار حکومتهای طاغوتی را در هم پیچید و پرچم «لا اله الا الله» را بر فراز ایران اسلامی برافراشت.
وی ادامه داد: ملت ایران در مکتب امام راحل، امتی آگاه، بیدار و ولایتپذیر شدند. ملتی که به فرمایش امام، یکپارچه و متحد با تکیه بر خدا، در مقابل قدرتهای شیطانی ایستادند. این امت امروز با عمقبخشی به معرفت دینی، درک فلسفه ژرف از منظومه فکری ولایت فقیه، در خط مقدم جبهه مقاومت و تمدنسازی اسلامی ایستادهاند. آنها آموختهاند که پیشرفت و عظمت، تنها در جهان ایمان، وحدت و اطاعت از ولی امر میسر است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس افزود: مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله خامنهای (مدظله)، ادامهدهنده راه امام راحل و پرچمدار ولایت در دوران معاصر هستند. ایشان با تداوم بخشیدن به نگاه توحید امام، فقاهت ناب، درایت سیاسی و مدیریت جهادی، کشتی انقلاب را از تلاطمهای سهمگین عبور دادهاند و آن را در مسیر آرمانهای بلند نظام اسلامی هدایت کردهاند. رهبر انقلاب با بینش عمیق مهدوی و انتظار فعال، مسیر ایران اسلامی را به سوی الگوی جامعه منتظر و زمینهساز ظهور ترسیم کردند.
عزت و عدالت تنها در سایه توحید و ولایت محقق میشود
حجتالاسلام ولدان تصریح کرد: امت ایران با اقتدا به امام خمینی (ره) و تبعیت از رهبری معظم انقلاب، سه پیمان استوار بستهاند. نخست، عبادت سیاسی و توحید اجتماعی است. همانگونه که امام (ره) دیانت را از سیاست جدا نمیدانست، این ملت همه عرصههای زندگی را عرصه بندگی خدا میدانند و حفظ نظام را از واجبات میشناسند. دوم، ولایتمداری آگاهانه و پیوند با امام زمان (عج) است. با الهام از امام که ولایت فقیه را نیابت امام عصر (عج) میدانست و در ادامه با هدایتهای رهبری معظم، این مردم اطاعت از ولایت را پل ارتباط با امامت و زمینهساز ظهور میدانند و در نهایت، مجاهدت علمی و عملی در مسیر تمدنسازی است که با تأسی از رهبر کبیر انقلاب و تداوم این راه توسط مقام معظم رهبری، این امت در همه میدانهای علمی، اقتصادی، فرهنگی و دفاعی با روحیه جهادی حاضر شدهاند و پیشرفت و مقاومت را توأمان پیش میبرند.
انقلاب امام نقطه آغاز حرکت تمدنی مهدوی است
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس افزود: امام خمینی (ره) با تأسیس نظام اسلامی، نقطه آغاز حرکت به سوی جامعه مهدوی را بنیان نهاد. این مسیر، با هدایت حکیمانه مقام معظم رهبری تداوم یافته و به پیش میرود. انقلاب اسلامی انقلاب مهدوی است و ادامه آن تحت رهبری ولی فقیه، آمادهسازی جهان برای ظهور منجی موعود (عج) است. پرچم ولایتی که امام برافراشت، امروز به دست ملتی هوشیار و رهبری مدبر استوار مانده و به سوی آینده درخشان در حرکت است. امام راحل و رهبری معظم انقلاب ثابت کردند که اگر دنیا بخواهد اصلاح شود، باید به دست مستضعفین اصلاح شود. آنان به جهانیان آموختهاند که عزت، استقلال و عدالت تنها در سایه توحید، ولایت و مجاهدت میسر است.
حجتالاسلام ولدان تصریح کرد: امروز ملت ایران با اقتدا به امام خمینی (ره) و پیروی از فرمانهای حکیمانه مقام معظم رهبری، سربازان وفادار جبهه ولایت هستند و این پرچم مقدس را تا سپردن به دست صاحبالامر (عج)، با تمام وجود نگهبانی خواهند کرد. انقلاب امام تداوم یافت، پرچم ولایت برافراشته ماند و راه تا ظهور روشن و هموار است.
