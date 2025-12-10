به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مراسم جشن میلاد خانم فاطمه زهرا (س) در بانک مرکزی با اشاره به چالش‌های مخالفت در سالجاری به ویژه در حوزه اقتصادی گفت: این دشواری به هیچ وجه به مفهوم بن‌بست نیست و می‌توان با اتکای به سرمایه انسانی از شرایط کنونی عبور کرد و همه باید در جهت حل مشکلات یار و مددکار بانک مرکزی باشیم چرا که این نهاد هم‌اکنون در خط مقدم این شرایط دشوار قرار دارد و توفیق مدیران آن به مفهوم، موفقیت کشور است.



وی تاکید کرد: همه ما نمایندگان و تمامی همکاران بانک مرکزی باید در این شرایط بیش از گذشته در جهت پیشبرد سیاست‌ها، یار و همکار رئیس کل بانک مرکزی باشند و به محمدرضا فرزین، نه به عنوان یک فرد بلکه به عنوان یک مسئول که در این شرایط دشوار در خط مقدم هستند کمک کنیم.

وی با اشاره به وقایع تلخ و پی درپی سال ۱۴۰۳ و شهادت رئیس جمهور شهید رئیسی در این سال خاطرنشان کرد: تصور بنده که سال‌های سختی را در طول دوران خدمت به عنوان وزیر اقتصاد تجربه کرده‌ام این بود که سال ۱۴۰۳ سال سختی برای اداره کشور بود اما امروز به صراحت می‌گویم که سال ۱۴۰۴ سال بسیار سخت‌تری است و همه وظیفه داریم مشکلات کنونی را با راهکارهای مناسب، حل کنیم.

رئیس کمسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به متغیرهای اقتصادی کشور گفت: امروز ما از بانک مرکزی در عین دشواری‌های کنونی، انتظار نقش آفرینی در تأمین مالی زیرساخت‌ها و پشتیبانی دولت برای مدیریت کسری بودجه را داریم.

دکتر حسینی با تاکید بر اینکه نقش بانک مرکزی در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و پس از آن به دولت کم‌نظیر بود گفت: بخوبی قابل درک است که بانک مرکزی در جریان جنگ ۱۲ روزه برای کمک به دولت و عبور موفق از چالش‌های جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، چ از برخی خطوط قرمز مدیریت پولی عدول کرد اما باید تلاش کنیم با اتخاذ شیوه‌های جدید تأمین مالی و پای کار آوردن نیروی انسانی متخصص، بانک مرکزی را در این شرایط کمک کنیم.

وی همچنین تاکید کرد: تأثیر ناترازی در حوزه انرژی، تأثیر مستقیم بر بازار ارز دارد لذا باید دولت و مجلس در این زمینه همکاری نزدیک داشته باشند تا بر مشکلات فائق آیند.