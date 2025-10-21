به گزارش خبرنگار مهر، رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، امروز در بیست‌ونهمین آیین گرامیداشت روز ملی صادرات با تبریک این روز به تمامی فعالان اقتصادی کشور اظهار کرد: اهمیت صادرات بر هیچ‌کس پوشیده نیست و بی‌تردید، توسعه همه‌جانبه کشور در گرو گسترش صادرات است. از کشاورزی در دورترین روستاها تا مدیران ارشد بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، همگی نقشی ارزشمند در تحقق این هدف دارند و سزاوار تقدیرند.

وی با تأکید بر اینکه «توسعه پایدار بدون جهش صادراتی ممکن نیست» افزود: ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور همچون جاری شدن خونی تازه در رگ‌های اقتصاد است. بخش‌های مختلف اقتصاد به صادرات وابسته‌اند و نباید این موضوع حیاتی نادیده گرفته شود. هرچند تحریم‌ها مسیر تجارت خارجی را دشوار کرده‌اند، اما با برنامه‌ریزی دقیق و اصلاح سیاست‌ها می‌توان شرایط را به‌مراتب بهبود بخشید.

علیزاده خطاب به رئیس‌جمهور گفت: صادرکنندگان به‌خوبی می‌دانند دولت چهاردهم کار را در شرایطی بحرانی آغاز کرد و به‌واسطه صداقت و شفافیت دولت، این دشواری‌ها را تحمل می‌کنند. ما نیز به عنوان نمایندگان مردم، ضمن درک شرایط سخت موجود، موظفیم نقدهای خود را برای اصلاح روندها بیان کنیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه با اشاره به لزوم تسهیل شرایط برای تولید و صادرات تأکید کرد: اقدامات مثبتی در حمایت از این بخش‌ها انجام شده است، اما هنوز بروکراسی‌های غیرضروری، مانعی جدی در مسیر توسعه صادرات هستند. نباید با تصمیمات پیچیده و اداری، مسیر جریان ارز به کشور را مسدود کنیم. در جلسات متعدد نیز این موضوع مطرح شده و از رئیس کل بانک مرکزی دعوت کرده‌ایم تا درباره اهداف برخی سیاست‌های نادرست پاسخگو باشد.

وی با انتقاد از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی اظهار کرد: چگونه می‌توان از صادرکننده انتظار داشت در شرایط دشوار صادراتی، ارز حاصل از فروش خود را با نرخی پایین‌تر از نرخ واقعی بازار به بانک مرکزی تحویل دهد؟ چنین سیاست‌هایی در عمل تولید و صادرات کشور را هدف قرار می‌دهد. انتظار داریم بازنگری جدی در این زمینه صورت گیرد تا شاهد رشد واقعی صادرات و در نتیجه، تقویت تولید ملی باشیم.

علیزاده همچنین با انتقاد از محدودیت‌های اعمال‌شده بر فعالیت‌های ارزی بخش خصوصی گفت: صادرکننده‌ای که قصد دارد با ارز حاصل از صادرات خود تجهیزات یا مواد اولیه تهیه کند، نباید در صف طولانی تخصیص ارز قرار گیرد. گاه این روند تا ۲۵۰ روز به طول می‌انجامد، که به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست. متأسفانه در گمرکات نیز شاهد بروکراسی‌های سنگین و فرساینده‌ای هستیم که عملاً انگیزه صادرکنندگان را کاهش می‌دهد.

وی تصریح کرد: دولت برای توسعه صادرات کشور تلاش‌های بسیاری انجام داده است، اما برخی سیاست‌گذاری‌ها نیاز به بازنگری جدی دارند. در شرایط خاص کنونی، باید تولید و صادرات محور اصلی تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد تا مسیر رشد اقتصادی کشور هموار شود.