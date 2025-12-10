اخباری: شایسته پیروزی برابر فجر شهید سپاسی بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اخباری شامگاه چهارشنبه پس از پیروزی تیمش در بازی مقابل فجر شهید سپاسی شیراز، در نشست خبری به تحلیل عملکرد تیم خود پرداخت.

سرمربی تیم فوتبال چادرملو اردکان یزد گفت: فکر می‌کنم که امروز آنها زحمت زیادی کشیدند و در این مسافت طولانی، تلاش کردند. با این حال، در برخی لحظات بازی دچار غفلت شدیم و گل خوردیم. عقلانیت حکم می‌کرد که به‌خصوص در شرایط خاص این بازی باید دقت بیشتری می‌کردیم.

وی سپس در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره سبک بازی و تأثیرگذاری تدابیر تاکتیکی فجر شهید سپاسی، گفت: به نظر من، آقای فیروز قربانی تدابیر خوبی برای بازی داشتند. آنها توانستند مهرداد موسوی را به خوبی در نوک حمله قرار دهند و عملاً خط حمله ما را تحت فشار قرار دادند.

سرمربی چادرملو اردکان همچنین به شرایط فنی تیم خود اشاره کرد و افزود: در بازی امروز یکی از مشکلاتی که داشتیم، مصدومیت یکی از بازیکنان خارجی تیم بود. او شب گذشته به دلیل مصدومیت از بازی خارج شد و به همین دلیل نتوانستیم از توانایی کامل او بهره‌برداری کنیم. علاوه بر این، برای اولین بار در این فصل از بازیکن جدیدی در دفاع چپ استفاده کردیم که عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت.

سرمربی تیم چادرملو اردکان در پایان اظهار امیدواری کرد که تیمش با بازگشت بازیکنان مصدوم و اتخاذ تاکتیک‌های مناسب دیگر، در آینده نتایج مطلوب خود را ادامه دهد.