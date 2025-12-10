  1. ورزش
میهمانی جذاب چادرملو در شیراز؛ لهجه یزدی به مدعیان قهرمانی اضافه شد

تیم فوتبال چادرملو اردکان با کسب پیروزی مهم خارج از خانه بار دیگر به جمع مدعیان بالای جدول در پایان هفته سیزدهم بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال فجر سپاسی شیراز و چادرملو اردکان از ساعت ۱۶:۳۰ امروز از هفته سیزدهم لیگ برتر پیگیری شد که با پیروزی دو بر یک میهمان یزدی در ورزشگاه پارس شیراز همراه بود. امیرارسلان مطهری (۷۲) برای فجر و سیروس صادقی (۶۲) و اوتازیو (۸۸- پنالتی) برای چادرملو گلزنی کردند.

چادرملو با پیروزی خارج از خانه امشب خود توانست ۲۱ امتیازی شود و به رتبه چهارم جدول رده بندی لیگ برتر صعود کند تا شاگردان سعید اخباری عزم خود را برای ماندن در بین مدعیان سنتی قهرمانی نشان دهند.

فجر نیز در ادامه روند نزولی خود بار دیگر شکست خورد تا ۱۵ امتیازی مانده و در رتبه نهم جدول قرار بگیرد.

مهدی مرتضویان

