حوادث رانندگی اولین علت مرگ گروه سنی ۵ تا ۲۹ سال در دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، همایون صادقی رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری از مصدومیت جادهای در اجلاس مدیران روابط عمومی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در مشهد مقدس در حال برگزاری است، اظهار داشت: مبنای بررسی مرگ و میر در تصادف شامل جمعیت، خودرو و پیمایش است که مرگ و میر بر اساس پیمایش، شاخص مناسبتری است که در کشور هنوز عدد دقیقی از آن نداریم.
وی از حوادث ترافیکی به عنوان یکی از مهمترین علل معلولیت و مرگ در دنیا یاد کرد و گفت: حوادث جادهای هشتمین علت منجر به مرگ در تمامی گروههای سنی است و تقریباً در هر روز ۳۴۰۰ نفر در روز بر اثر این حوادث جان خود را از دست میدهند.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به تحمیل هزینههای سنگین حوادث ترافیکی در جوامع مختلف، یادآور شد: در کشورهای بادرآمد پایین و متوسط، این حوادث تقریباً ۳ درصد از درآمد ناخالص ملی معادل بیش از ۱۰۰ بیلیون دلار در سال را به خود اختصاص دادهاند.
رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری از مصدومیتهای حوادث جادهای ادامه داد: در دنیا حدود ۵۲ درصد از وسایل نقلیه مربوط به کشورهای بادرآمد بالاست اما جمعیت این کشورها حدود ۱۵ درصد و مرگ ناشی از تصادفات در این کشورها، ۸.۵ درصد است.
وی بیشترین موارد بستری در اورژانسهای بیمارستانهای رفرال و تروما را حوادث ترافیکی عنوان و خاطرنشان کرد: این حوادث هزینههای هنگفت مستقیم و غیرمستقیمی را به دولت و مردم، تحمیل میکند و سهم عمدهای از بودجه سالانه کشورها را به خودشان اختصاص میدهند.
صادقی تصریح کرد: در کشور ما سالانه بیش از ۲۰ هزار نفر در تصادفات جان خود را از دست میدهند، حدود ۸۰۰ هزار نفر مجروح میشوند، بیش از ۱۰۰ هزار نفر دچار اختلال استرس پس از حادثه میشوند و بیش از ۳ هزار زن به دلیل از دست دادن همسران شأن، سرپرست جدید خانوار میشوند.
به گفته عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، بیش از یک پنجم بستریهای مراکز تروما در حوادث رانندگی، منجر به ناتوانی شدید یا متوسط میشوند و این حوادث بر روی شغل، درآمد و افسردگی تأثیر مستقیم دارند.
وی ادامه داد: متأسفانه بیش از نیمی از موارد آسیب نخاعی و بیش از دو سوم آسیبهای گردنی نخاعی، ناشی از این حوادث است.
صادقی با اشاره به سهم حدود ۴ درصدی حوزه سلامت از تولید ناخالص داخلی در کشور، گفت: سهم حوادث ترافیکی در ایران از درآمد ناخالص داخلی حدود ۵ تا ۶ درصد است.
