به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: عصر چهارشنبه گزارش واژگونی یک دستگاه خودروی پژو پارس در محور اینچه‌برون به سمت گنبدکاووس، نرسیده به سه‌راهی روستای آق‌بند توسط اورژانس به جمعیت هلال احمر استان اعلام شد.



مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان گفت: بلافاصله تیم امدادی پایگاه اینچه‌برون این جمعیت با یک دستگاه آمبولانس و دو نیروی امدادی به محل حادثه اعزام شدند.



وی افزود: در این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند که از این تعداد، دو مصدوم توسط تیم هلال‌احمر و چهار مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ از محل حادثه انتقال یافتند.



سلیمی خاطرنشان کرد: یک خانم ۳۵ ساله و یک کودک پنج ساله از مصدومان این حادثه برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان شهید مطهری گنبدکاووس منتقل شدند.