به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، این مطالعه نشان داد که تنها در عرض دو هفته، افرادی که زمان خواب نامنظم‌تری داشتند و آن را به یک زمان خواب منظم تغییر دادند، شاهد بهبود فشار خون بودند که معادل بهبود فشار خون در افرادی بود که بیشتر ورزش می‌کردند یا مصرف نمک خود را کاهش می‌دادند.

تیمی از محققان دانشگاه بهداشت و علوم اورگن در پورتلند نوشتند: «این راه می‌تواند یک استراتژی کمکی ساده اما کم‌خطر برای کنترل فشار خون در بسیاری از افراد مبتلا به فشار خون بالا باشد.»

این مطالعه کوچک بود و شامل ۱۱ فرد میانسال بود که از قبل فشار خون بالا داشتند. اما نتایج آنقدر قابل توجه بود که تیم گفت: «این روش باید در یک کارآزمایی تصادفی کنترل‌شده بزرگ‌تر آزمایش شود.»

همانطور که محققان توضیح دادند، مدت‌هاست که مشخص شده است که تغییرات روزانه در زمان خواب فرد با سلامت قلب ضعیف‌تر مرتبط است. یک مطالعه نشان داد که زمان خواب نامنظم می‌تواند احتمال ابتلای فرد به فشار خون بالا را تا ۳۰ درصد افزایش دهد.

طبق گفته تیم اورگن، اختلالات در ریتم شبانه‌روزی بدن احتمالاً دلیل اثرات نامنظم زمان خواب بر فشار خون است.

محققان توضیح دادند که فشار خون به طور طبیعی در طول خواب کمی کاهش می‌یابد، اما اختلال در «ساعت بدن» ممکن است این پاسخ را تضعیف کند.

در این مطالعه، تیم تحقیق فشار خون ۱۱ بزرگسال میانسال را در حالی که یک هفته از چرخه خواب / بیداری طبیعی (کمتر منظم) خود را سپری می‌کردند، تحت نظر داشتند.

سپس از شرکت‌کنندگان خواستند که به مدت دو هفته به یک زمان خواب مشخص پایبند باشند. این بدان معناست که تفاوت در زمان خواب از شبی به شب دیگر از میانگین ۳۰ دقیقه به حدود ۷ دقیقه کاهش یافت.

از شرکت‌کنندگان خواسته نشد مدت زمان خواب خود را تغییر دهند، فقط زمان خواب آنها تغییر کرد.

نتیجه: فشار خون ۲۴ ساعته به میزان ۴ میلی‌متر جیوه سیستولیک و ۳ میلی‌متر جیوه دیاستولیک (اعداد بالا و پایین در زمان خوانش فشارخون) کاهش یافت. این تیم گفت که این نتیجه معادل تغییرات بزرگ در سبک زندگی مانند کاهش نمک یا ورزش بیشتر است.

محققان خاطرنشان کردند که متخصصان قلب از قبل می‌دانند که کاهش حتی ۵ میلی‌متر جیوه در فشار سیستولیک می‌تواند خطرات قلبی عروقی را تا ۱۰ درصد کاهش دهد.

به گفته محققان، اگر نتایج این مطالعه در یک کارآزمایی بزرگ‌تر تکرار شود، تلاش برای وادار کردن افراد به رعایت زمان خواب منظم می‌تواند مداخله کم‌هزینه و بسیار مقیاس‌پذیر برای کاهش خطر بیماری‌های قلبی عروقی باشد.