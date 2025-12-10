  1. استانها
شیخ ابونجمی :جایگاه زن در اسلام نشانه تکامل جامعه است

شیراز- امام جمعه اهل سنت شهرستان خنج با تأکید بر اهمیت مقام زن در اسلام گفت: دین خدا با بزرگانش تقویت می‌شود و ورود زن در زندگی مردم نشانه تکامل جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ عبدالصمد ابونجمی عصر چهارشنبه در همایش ریحانه النبی در شهرستان مُهر گفت: جایگاه زن جایگاه بزرگی است و این روز را بزرگ می‌دانیم. دین خدا با بزرگانش تقویت پیدا می‌کند و همان‌گونه که پیامبر اکرم (ص) فرمودند، نیمه دین انسان با ازدواج کامل می‌شود، یعنی حضور زن در زندگی مردم نشانه تکامل اوست.

وی با اشاره به نقش دختران پیامبر اسلام (ص) در تاریخ افزود: حضرت زینب (س) نخستین دختر پیامبر بود که مصائب بسیاری را تحمل کرد و در جنگ بدر به اسارت درآمد. دختر دوم پیامبر، رقیه، پیش از بعثت به دنیا آمد. ام‌کلثوم سومین دختر پیامبر بود که چند سال از حضرت فاطمه (س) بزرگ‌تر بود. حضرت فاطمه (س) نیز آخرین دختر رسول خدا بود که ۱۳ سال در کنار پدر در مکه زندگی کرد و پس از جنگ بدر ازدواج مبارک با امام علی (ع) انجام شد.

امام جمعه خنج گفت: محبتی که در آن زمان میان اهل بیت (ع) و جامعه ایجاد شد باید امروز نیز درس‌آموز ما باشد و در زندگی اجتماعی و دینی خود از آن الگو بگیریم.

شیخ ابونجمی با تأکید بر اهمیت مقام زن در اسلام تصریح کرد: دین خدا با بزرگانش تقویت می‌شود و ورود زن در زندگی مردم نشانه تکامل جامعه است.

