۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۹

ولدان: مداحان جهادگران بزرگ تمدن امروزند

ولدان: مداحان جهادگران بزرگ تمدن امروزند

شیراز-مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به اینکه مداحان جهادگران بزرگ تمدن امروزند، بر جایگاه این قشر فرهیخته در جهاد فرهنگی و تمدنی امروز تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان، عصر چهارشنبه در آئین سنگر سپاری رئیس کانون بسیج مداحان استان فارس ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) بر جایگاه مداحان در جهاد فرهنگی و تمدنی امروز تأکید کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب مداحان را جهادگران بزرگ در جهاد تمدنی معرفی کرده‌اند.

وی با تصریح اینکه اثرگذاری شعر و مداحی به اندازه ده‌ها منبر است، گفت: جامعه مداحان و ستایشگران، پیش روان حرکت جدید برای ایجاد موجی اقیانوسی در جامعه‌اند. امروز رسالت ما سنگین‌تر از هر زمان است، چرا که نقش ما به همان اندازه مؤثرتر خواهد بود.

حجت‌الاسلام ولدان در ادامه با بیان اینکه دستگاه امام حسین (ع) سکویی برای تبدیل منیت‌ها به معیت‌ها و کثرت‌ها به وحدت‌هاست، اظهار کرد: امام صادق (ع) فرمودند که مجالس ما حرم ماست، لذا وقتی وارد هیئت می‌شوید، وارد حرم امام می‌شوید و این امام معصوم است که میزبانی می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس همچنین با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب پس از جنگ ۱۲ روزه، یادآور شد: مداحی و شعر می‌تواند اسلامیت و ایرانیت را در قالب جمهوری اسلامی به تصویر بکشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش‌های حاج علی رضایی تقدیر و انتصاب حاج محمدرضا همتی به ریاست کانون بسیج مداحان استان فارس را تبریک گفت و این مسئولیت را مدال نوکری اهل‌بیت (ع) دانست.

