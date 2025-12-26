  1. استانها
  2. فارس
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۴۴

ایمانیه: هماهنگی میان مراکز خیریه‌ای ازدواج و جهیزیه در فارس تقویت شود

شیراز-رئیس هیأت مدیره مجمع عالی خیرین فارس، بر ضرورت ایجاد هماهنگی میان مراکز فعال در حوزه ازدواج و تأمین جهیزیه در این استان برای جلوگیری از موازی‌کاری و ارتقای اثربخشی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایمانیه صبح جمعه در پی برگزاری نشست مجمع عالی خیرین و ارائه گزارش عملکرد ۹ ماهه خیریه‌های فعال در حوزه ازدواج و تأمین جهیزیه، بر ضرورت ارتقای هم‌افزایی و جلوگیری از موازی‌کاری میان مراکز تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت هماهنگی میان مراکز فعال گفت: لازم است جلسه‌ای با حضور رئیس هیأت امنای بنیاد ازدواج اسلامی تشکیل شود تا ضمن تقویت و توسعه فعالیت‌های این بنیاد، هماهنگی لازم با نیات واقفین ایجاد شود.

رئیس هیأت مدیره مجمع عالی خیرین فارس همچنین از مدیران مجامع و مراکز فعال خواست با برگزاری جلسات منظم، ایجاد سامانه هماهنگ مشترک و تشکیل بانک اطلاعاتی واحد در حوزه ازدواج، همسریابی، تأمین جهیزیه و خدمات مرتبط، زمینه بهره‌وری و نظم بیشتر فعالیت‌ها فراهم شود.

ایمانیه تصریح کرد: تمامی مراکز ذیربط علاوه بر تأمین جهیزیه و حمایت‌های معیشتی، باید با بهره‌گیری از نیروهای مجرب نسبت به آموزش و توانمندسازی علمی زوجین، تبیین سبک زندگی اسلامی، ترویج فرهنگ ازدواج و ارائه مشاوره‌های پیش از ازدواج به صورت فعال و هدفمند اقدام کنند.

کد خبر 6702157

