به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایمانیه صبح جمعه در پی برگزاری نشست مجمع عالی خیرین و ارائه گزارش عملکرد ۹ ماهه خیریه‌های فعال در حوزه ازدواج و تأمین جهیزیه، بر ضرورت ارتقای هم‌افزایی و جلوگیری از موازی‌کاری میان مراکز تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت هماهنگی میان مراکز فعال گفت: لازم است جلسه‌ای با حضور رئیس هیأت امنای بنیاد ازدواج اسلامی تشکیل شود تا ضمن تقویت و توسعه فعالیت‌های این بنیاد، هماهنگی لازم با نیات واقفین ایجاد شود.

رئیس هیأت مدیره مجمع عالی خیرین فارس همچنین از مدیران مجامع و مراکز فعال خواست با برگزاری جلسات منظم، ایجاد سامانه هماهنگ مشترک و تشکیل بانک اطلاعاتی واحد در حوزه ازدواج، همسریابی، تأمین جهیزیه و خدمات مرتبط، زمینه بهره‌وری و نظم بیشتر فعالیت‌ها فراهم شود.

ایمانیه تصریح کرد: تمامی مراکز ذیربط علاوه بر تأمین جهیزیه و حمایت‌های معیشتی، باید با بهره‌گیری از نیروهای مجرب نسبت به آموزش و توانمندسازی علمی زوجین، تبیین سبک زندگی اسلامی، ترویج فرهنگ ازدواج و ارائه مشاوره‌های پیش از ازدواج به صورت فعال و هدفمند اقدام کنند.