  1. استانها
  2. فارس
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۹

مریدی: همایش ریحانه‌النبی پیوند فرهنگ و معارف اسلامی است

مریدی: همایش ریحانه‌النبی پیوند فرهنگ و معارف اسلامی است

شیراز- مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس گفت:همایش ریحانه النبی از سال ۹۵ تاکنون با حضور سفیران قرآنی، ادیبان و اسلام‌شناسان برگزار شده و امسال با محوریت صحیفه سجادیه ادامه یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد مریدی عصر چهارشنبه در نهمین همایش ریحانه النبی گفت: نهمین سال است که به نام بانوی دو عالم حضرت زهرا (س) گرد هم آمده‌ایم. این جشنواره از سال ۹۵ آغاز شد و هر سال با موضوعی تازه در حوزه معارف اسلامی برگزار شده است.

وی افزود: در سال‌های گذشته سفیران قرآنی، نهج‌البلاغه در اندیشه اسلام‌شناسان، قرآن از منظر جهان اسلام و رساله الحقوق محور برنامه‌ها بودند و امسال نیز صحیفه سجادیه موضوع اصلی جشنواره است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس تصریح کرد: حضور سفیران قرآنی، ادیبان و فضلا در این رویداد نشان‌دهنده جایگاه والای حضرت زهرا (س) در فرهنگ و اندیشه اسلامی است و جشنواره ریحانه النبی توانسته پیوندی میان فرهنگ، هنر و معارف دینی ایجاد کند.

کد خبر 6685034

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها