به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد مریدی عصر چهارشنبه در نهمین همایش ریحانه النبی گفت: نهمین سال است که به نام بانوی دو عالم حضرت زهرا (س) گرد هم آمده‌ایم. این جشنواره از سال ۹۵ آغاز شد و هر سال با موضوعی تازه در حوزه معارف اسلامی برگزار شده است.

وی افزود: در سال‌های گذشته سفیران قرآنی، نهج‌البلاغه در اندیشه اسلام‌شناسان، قرآن از منظر جهان اسلام و رساله الحقوق محور برنامه‌ها بودند و امسال نیز صحیفه سجادیه موضوع اصلی جشنواره است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس تصریح کرد: حضور سفیران قرآنی، ادیبان و فضلا در این رویداد نشان‌دهنده جایگاه والای حضرت زهرا (س) در فرهنگ و اندیشه اسلامی است و جشنواره ریحانه النبی توانسته پیوندی میان فرهنگ، هنر و معارف دینی ایجاد کند.