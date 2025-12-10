صحن و سرای حرم امام رضا(ع) غرق نور ولادت حضرت زهرا (س) است

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شامگاه چهارشنبه و شب میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، حرم مطهر امام رضا (ع) غرق در نور و سرور شده و زائران بسیاری با حضور در صحنهای نورانی بارگاه منور رضوی، حالوهوایی سرشار از شور معنوی و شادمانی ولادت را رقم زدهاند.
در این آئین نورانی که پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا آغاز شد، زائران با قرائت زیارت امینالله و عرض سلام و تبریک به محضر امام مهربانیها همراه میشوند و نوای معنوی مرتضی اسلامینژاد فضای صحنها را معطر به ذکر و صلوات میکند. در ادامه نیز حجتالاسلام علی علیزاده به سخنرانی درباره شخصیت والای حضرت زهرا (س) پرداخت.
زائران بارگاه منور رضوی امشب میهمان نغمهسرایی و مولودیخوانی ذاکران خوشالحان اهلبیت (ع) از جمله علی ملائکه، مهدی پایندهفر و حسین خسروی خواهند بود و همچنین زیارت جامعه کبیره با نوای حجتالاسلام مهدی شجاع قرائت میشود.
به مناسبت ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، رویداد فرهنگی مذهبی «حجاب، زیبایی پایدار» از روز شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۹ در رواق دارالحجه میزبان بانوان زائر و مجاور بوده است.
ویژهبرنامههای دیگری نیز برای دختران و بانوان تدارک دیده شده که از جمله آنها میتوان به برگزاری محفل «دکلمهخوانهای نوجوان» روز پنجشنبه ساعت ۱۵ در رواق حضرت زهرا (س) و برنامه «بوی بهشت میدهد دست دعای مادرم» روز پنجشنبه ساعت ۹ صبح در رواق امام خمینی (ره) و نیز در روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت ۱۵ در رواق نجمه خاتون اشاره کرد.
ویژهبرنامه «کوثر رحمت» در شب و روز میلاد حضرت زهرا (س) در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ساعت ۱۹:۴۵ برگزار میشود و جشن میلاد حضرت زهرا (س) همراه با اختتامیه رویداد «حجاب، زیبایی پایدار» نیز صبح پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ در رواق امام خمینی (ره) میزبان عاشقان اهلبیت (ع) خواهد بود.
نظر شما