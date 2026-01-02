  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۴۸

نقاره نوازی در شب میلاد حضرت علی(ع) در حرم مطهر رضوی

مشهد- در این فیلم تصاویری متفاوت از نقاره نوازی خدام حرم‌مطهر رضوی در شب ولادت امام علی(ع) را مشاهده می کنید.

