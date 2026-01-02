https://mehrnews.com/x3b3Xb ۱۲ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۴۸ کد خبر 6710656 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۲ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۴۸ نقاره نوازی در شب میلاد حضرت علی(ع) در حرم مطهر رضوی مشهد- در این فیلم تصاویری متفاوت از نقاره نوازی خدام حرممطهر رضوی در شب ولادت امام علی(ع) را مشاهده می کنید. دریافت 14 MB کد خبر 6710656 کپی شد مطالب مرتبط اعلام ویژهبرنامههای حرم مطهر امام رضا(ع) به مناسبت میلاد مولود کعبه حرم رضوی آیینهدار شور علوی شد؛برگزاری ویژهبرنامههای «مولود کعبه» برگزاری بیش از ۷۲۰ جشن میلاد امیرالمؤمنین(ع) در گلستان نقارهنوازی خادمان حرم مطهر رضوی در روز میلاد حضرت زهرا(س) صحن و سرای حرم امام رضا(ع) غرق نور ولادت حضرت زهرا (س) است برگزاری جشن میلاد حضرت علی(ع) در حرم حضرت هلال بن علی(ع) آران و بیدگل حرم مطهر امام رضا(ع) در شب میلاد حضرت علی(ع) برچسبها نقاره خانه مشهد حرم امام رضا (ع) میلاد امام علی(ع)
