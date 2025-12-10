https://mehrnews.com/x39QnL ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۹ کد خبر 6685253 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۹ چایخانه رضوی در شب میلاد حضرت زهرا(س) مشهد- چایخانه حرم امام رضا(ع) در شب میلاد حضرت زهرا(س) میزبان زائرانی شد که جشن را با عطر چای نذری گره زدند. دریافت 23 MB کد خبر 6685253 کپی شد مطالب مرتبط حرم امام رضا(ع) در شب میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) صحن و سرای حرم امام رضا(ع) غرق نور ولادت حضرت زهرا (س) است مراحل آمادهسازی کیک ۷۰ متری ویژه میلاد حضرت زهرا(س) در حرم رضوی نصب کتیبههای ویژه ولادت حضرت زهرا(س) در حرم مطهر امام رضا(ع) پیام نماینده ولی فقیه و استاندار سیستان و بلوچستان به مناسبت روز مادر الان وقت جبران برای مادران است برچسبها چایخانه های حرم امام رضا مشهد حرم امام رضا (ع)
نظر شما