۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۷

هاشمی: ۲۳۲ خودرو متاثر از کولاک در زنجان رهاسازی شدند

زنجان- مدیرعامل جمعیت هلال‌ احمر استان زنجان از امدادرسانی نجاتگران هلال احمر به ۶۵۰ نفر از سرنشینان ۲۳۲ خودروی گرفتار در برف و کولاک و تخلیه آب از ۲ منزل مسکونی، طی ۳ روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی افزود: به دنبال شروع بارش برف و کولاک در ارتفاعات و مناطق صعب العبور استان، نجاتگران جمعیت هلال احمر در تمامی محورهای مواصلاتی به سرنشینان خودروهای عبوری از این مسیرها طی ۳ شبانه روز گذشته (از ۱۷ لغایت ۱۹ آذرماه جاری) امدادرسانی کردند.

وی خاطرنشان کرد: نجاتگران هلال احمر در محورهای مواصلاتی ۲۳۲ خودروی گرفتار در برف و کولاک را رهاسازی و به ۶۵۰ نفر از سرنشینان امدادرسانی کردند.

هاشمی با بیان اینکه ۲منزل مسکونی متاثر از سیل و آبگرفتی، تخلیه شد، ادامه داد: ۱۵ تیم عملیاتی اعم از نجاتگران هلال‌احمر با به کارگیری ۱۵ دستگاه خودروی عملیاتی اقدام به امدادرسانی به مسافرین گرفتار در برف و کولاک کردند.

مدیر عامل هلال احمر زنجان از هموطنان خواست، در صورت گرفتار شدن در سوانح و حوادث برای دریافت خدمات امدادی بدون محدودیت زمانی در هر ساعت از شبانه روز با شماره۱۱۲ ندای امداد تماس بگیرند.

