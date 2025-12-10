برگزاری جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل باشگاه استقلال خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه تودیع مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال خوزستان، کیوان بابادی، و معارفه سرپرست مدیرعاملی جدید باشگاه، بهنام ابولقاسم‌پور، عصر امروز در دفتر مرکزی باشگاه استقلال خوزستان برگزار شد. این جلسه با حضور مصطفی اسکندری، مدیرعامل کارخانه گروه ملی صنعتی فولاد ایران، اعضای هیأت‌مدیره باشگاه، و سرپرست تیم بزرگسالان تشکیل شد.

در این مراسم، اسکندری ضمن تقدیر و تشکر از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند کیوان بابادی در مدت تصدی مسئولیت، برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون در جایگاه‌های مدیریتی آینده کرد.

همچنین ایشان در ادامه، با معرفی بهنام ابولقاسم‌پور به عنوان سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال خوزستان، برای وی در انجام مسئولیت جدید آرزوی موفقیت و سربلندی نمود.