۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۴

بازی بدون گل مس و فولاد؛ یحیی بردن را از یاد برده است!

دیدار تیم های فوتبال مس رفسنجان و فولاد خوزستان با تساوی بدون گل همراه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال مس رفسنجان و فولاد خوزستان از ساعت ۱۷:۱۵ امروز در هفته سیزدهم لیگ برتر پیگیری شد که با تساوی بدون گل همراه بود.

دو تیم در حالی تن به تساوی رسیدند که سینا اسدبیگی در دقیقه ۱۴ با تکل خطرناک روی پای بازیکن مس با کارت زرد روبرو شد اما بررسی مجدد صحنه با استفاده از VAR باعث تغییر رنگ کارت داور شد تا اسدبیگی اخراج شود و شاگردان یحیی گل محمدی ۱۰ نفره بازی را دنبال کنند.

مصاف دو تیم پایین جدولی در حالی به تساوی رسید که تقسیم امتیاز به درد هیچ یک از تیم‌ها نخورد. مس با این نتیجه، ۸ امتیازی شد اما همچنان در قعر جدول باقی ماند. فولاد نیز روزهای بدش با یحیی گل محمدی تمامی ندارد تا با ۱۳ امتیاز از ۱۳ بازی در رده سیزدهم جدول قرار بگیرد.

