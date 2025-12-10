  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۶

آرای انضباطی جام حذفی اعلام شد/ جریمه مالی برای وینگر استقلال

آرای انضباطی جام حذفی اعلام شد/ جریمه مالی برای وینگر استقلال

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود در رابطه با دیدارهای جام حذفی را اعلام که بر اساس آن یاسر آسانی وینگر استقلال جریمه مالی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رأی تخلفات ملوان و آلومینیوم به شرح زیر است:

رأی تخلفات یزدی، حمدی نژاد و تیم نیروی زمینی مقابل تیم شمس آذر به شرح زیر است:

رأی تخلفات تیم نساجی مقابل سایپا به شرح زیر است:

رأی تخلفات تیم فولاد هرمزگان مقابل چوکا به شرح زیراست:

رأی تخلفات مولایی از استقلال خوزستان و همچنین تیم فولاد خوزستان به شرح زیر است:

رأی تخلفات تیم مس شهر بابک مقابل فجر به شرح زیر است:

رأی تخلفات آسانی از تیم استقلال و همچنین احمدی، بهرامیان، تقوی و تیم کشت و صنعت پادیاب خلخال به شرح زیر است:

رأی تخلفات تیم مس کرمان مقابل تیم سپاهان به شرح زیر است:

