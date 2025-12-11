  1. ورزش
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۹

باشگاه استقلال: ۲ پنالتی ما مقابل ملوان دیده نشد/از داور شکایت می کنیم

باشگاه استقلال با صدور بیانیه ای نسبت به قضاوت کوپال ناظمی در دیدار با ملوان اعتراض و اعلام کرد که از این داور شکایت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه استقلال، در مصاف استقلال و ملوان باز هم شاهد اشتباه تأثیر گذار داوری با وجود VAR بودیم.

پنالتی روی آشورماتوف که دقیقاً کپی برابر اصل پنالتی اعلام شده به سود فولاد در مصاف با استقلال بود و پنالتی واضح اعلام نشده روی صالح حردانی که شاید بهترین تعبیر را یکی از کارشناسان داوری در این خصوص داده باشد که گفت شاید VAR خراب بوده است.

عجیب‌ترین جای ماجرا آنجایی است که ناظمی داور مسابقه حتی برای چک کردن هیچیک از دو صحنه به کنار زمین نرفت!

استقلال در مصاف با استقلال خوزستان هم این سریال را دیده بود و آنجا هم خطای واضح روی سحرخیزان حتی به VAR نرفت و حق استقلال پایمال شد.

در اینجا به داوری‌های پر حرف و حدیث در خصوص برخی بازی‌ها صحبت نمی‌کنیم (که البته نتایج دیگر بازی‌ها هم در سرنوشت قهرمانی مؤثر است)، صرفاً از حق پایمال شده استقلال صحبت می‌کنیم که حداقل در بازی با ملوان و استقلال خوزستان ۳ پنالتی واضح‌اش با وجود VAR گرفته نشده و کسی چه می‌داند، شاید سرنوشت قهرمانی به امتیازات از دست رفته این دو بازی ارتباط پیدا کند.

باشگاه استقلال مراتب اعتراض و شکایت خود از داوری امروز را به مراجع ذیصلاح ارائه خواهد داد و انتظار داریم دیگر شاهد چنین اشتباهاتی برای هیچ تیمی نباشیم تا عدالت خدشه‌دار نشود.

    نظرات

    • امیر IR ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      6 10
      پاسخ
      دنبال سهمیه پنالتی هستید
    • IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      2 6
      پاسخ
      سهمیتون محفوظ هست برا بازی بعد🤭
    • ارمان IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      1 1
      پاسخ
      این چه وضعشه همه بازی‌ها رو دارین مساوی میکنین،ما بردهای پی در پی میخواهیم
    • ارمان IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      7 1
      پاسخ
      سهمیه پنالتی همون برا پرسپولیس محفوطه بهتره،استقلال نیاز نداره،با سابقه ۵۰ سالتونه این صحبتارو نکنین
    • ع ق QA ۲۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      2 2
      پاسخ
      نق نقوهای پر توقع
    • مق IR ۲۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      8 0
      پاسخ
      خطای مدافع استقلال را در بازی با فولاد پنالتی گرفتن ولی خطای مدافع ملوان را روی بازی استقلال که دقیقا همان صحنه بود پنالتی نگرفتن و دو امتیاز را از استقلال کبیر گرفتن ننگ به این داوری
    • احمدی IR ۲۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      3 0
      پاسخ
      اگر بعد بازی منتظر اینی که داور پنالتی گرفته یا نه رنگ جامم نمیبینی استقلال باید تیم برنده وارد زمین بشه تا هر حریفی را شکست بده
    • کریم IR ۰۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      2 2
      پاسخ
      بابااین چه روشی گرفتیددرهربازی روش پنالتی میکنیدبابافوتبال بازی، کنید.این کارهاآخرآقبت نداره گفته باشم
    • محمد IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      1 1
      پاسخ
      عزیزدلم مثل اینکه شماخوابید،باوجودوی ای آردیگه ازپنالتی معیشتی خبری نیست،دیگه گذشت،بریدواسه ترفند دیگه ای شایدکارگربیفته
    • Alisheikh IR ۲۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      تو جام حذفی با همین ملوان دوتا پنالتی معیشتی براتون گرفتن و جام بهتون تقدیم کردن یه کلمه نگفتین حالا......
    • عماد ایرانی IR ۰۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      من حاضرم در برابر تمام کارشناسان داوری اثباث کنم که نظر داور با توجه به فشارهای امروزه بر داوران کاملا درست بوده و پنالتی نگرفته چون نبوده واین بازیها برای تحت فشار گذاشتن داوران برای بازیهای بعدیست که شاید بتوانند امتیاز بگیرند .

