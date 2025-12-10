اشعری:۱۵۶ هزار روستایی خراسان رضوی از آب شرب سالم بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قربان محمد اشعری بعدازظهر چهارشنبه از افتتاح ۲۸۲ پروژه آبرسانی در خراسان رضوی و بهره‌مندی ۱۵۶ هزار نفر از آب سالم خبر داد و اظهار کرد: این استان نخستین استان کشور است که قراردادهای آبرسانی ۱۴۰۱ را به‌طور کامل تحویل داده است.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای ثامن‌الائمه (ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به بهره‌برداری از ۲۸۲ پروژه و آبرسانی به ۱۷۷ روستا، گفت: تاکنون ۱۵۶ هزار نفر از جمعیت روستایی استان از آب شرب سالم و بهداشتی بهره‌مند شده‌اند.

وی درباره جزئیات این طرح اظهار کرد: قرارداد نخست با هدف آبرسانی به ۱۲۰ روستا آغاز شد، اما با اصلاحات انجام‌شده و هماهنگی با وزارت نیرو، تعداد روستاهای هدف به ۱۷۷ مورد افزایش یافت. این قرارداد چهارساله بود اما با تلاش جهادی طی سه سال به پایان رسید.

به گفته اشعری، در این مدت ۶۸۷ خانوار به شبکه آب شرب متصل و حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح هزینه شده است.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای ثامن‌الائمه (ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: در این پروژه ۶۰۰ کیلومتر لوله‌گذاری، اجرای انشعابات و بیش از ۷۵۵۰ مترمکعب مخزن انجام شده است. سه اصل کیفیت، سرعت و دقت با کمترین هزینه، مبنای اجرای کارها بود.

وی بیان کرد: استان خراسان رضوی نخستین استان کشور است که قراردادهای آبرسانی ۱۴۰۱ را کامل تحویل داده و در این مدت فعالیت‌ها در ۱۲۰ جبهه کاری بدون حتی یک روز تعطیلی پیش رفته است.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای ثامن‌الائمه (ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین به احیای شرکت‌های تعطیل‌شده اشاره کرد و گفت: در ابتدای طرح، بیش از ۱۰۰ شرکت که به دلیل مشکلات مالی و توقف تولید تعطیل بودند، احیا شدند و در نتیجه بیش از ۱۰ هزار فرصت شغلی دوباره فعال شد.

وی ادامه داد: در حوزه انشعابات نیز ۷۱۵۵ کنتور با کمترین هزینه برای خانوارهای روستایی نصب شده و تابلوهای برق به‌صورت کامل توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و با تولید داخلی تأمین شده است.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای ثامن‌الائمه (ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر تداوم این اقدامات، از آغاز قرارداد دوم آبرسانی با هدف پوشش ۵۶۷ روستا و ارزش ۲ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: همه امکانات فنی و مهندسی قرارگاه براساس دستور فرمانده کل سپاه در خدمت دولت قرار گرفته است.