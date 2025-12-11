  1. استانها
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۴

رمضانی‌مقدم:۵۳ طرح جهاد آبرسانی در تربت‌جام به بهره برداری رسید

تربت جام- فرمانده محور عملیاتی شهید محمدزاده تربت‌جام گفت: با بهره‌برداری از ۵۳ طرح جهاد آبرسانی در ۳۷ روستای محروم و مرزی تربت جام، بیش از ۳۰ هزار نفر از آب شرب سالم برخوردار شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار مرتضی رمضانی مقدم عصر پنجشنبه در آئین بهره‌برداری از ۵۳ طرح آبرسانی در ۳۷ روستای شهرستان تربت‌جام اظهار کرد: با افتتاح این طرح‌ها و با صرف هزینه ۱۱۶ میلیارد تومان، بیش از ۳۰ هزار نفر جمعیت روستایی از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره‌مند شدند.

فرمانده محور عملیاتی شهید محمدزاده تربت‌جام افزود: در اجرای طرح آبرسانی مجموعاً پنج حلقه چاه آب شرب حفر شده است و طرح آبرسانی به روستای قلعه گک با صرف هزینه ۲۰ میلیارد تومان انجام شد و مردم این روستا از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار شدند.

وی ادامه داد: طرح آبرسانی به روستای قلعه گک، شبکه برق به طول ۱۶۰۰ متر، تجهیز چاه ماشینی، احداث اتاق سرچاه و اتاق کلرزنی، مخزن بین راهی ۱۰۰ متر مکعبی، ایستگاه پمپاز، مخزن ذخیره ۵۰۰ مترمکعبی و خط انتقال به طول ۸ کیلومتر اجرا شده است.

رمضانی مقدم خاطرنشان کرد: طرح آبرسانی به روستای گوی و میانسرا با صرف هزینه ۱۷ میلیارد تومان اعتبار، احداث ایستگاه پمپاژ، شبکه برق، خط انتقال به طول ۹ کیلومتر، مخزن بتنی متر مکعبی تعادلی، مخزن ۲۰۰ متر مکعبی روستای میانسرا، مخزن بتنی ۲۰۰ مترمکعبی روستای گوی، شبکه توزیع ۵/۵ کیلومتر روستای گوی و احداث اتاقک هیدروژن کلریناتور اجرا شده است.

وی اضافه کرد: طرح آبرسانی روستاهای یخک و بوته گز، باغک و فیروز کوه با صرف هزینه ۱۲ میلیارد تومان با اجرای مخزن ۱۵۰ متر مکعبی، ایستگاه پمپاژ، خط انتقال به روستای یخک به طول ۶/۲ کیلومتر، شبکه توزیع به روستای یخک به طول ۲ کیلومتر، مخزن ۲۵ متر مکعبی پلی اتیلن و خط انتقال روستای بوته گز به طول ۲ کیلومتر با بهره مندی مردم روستاهای یخک، بوته گز، فیروز کوه و باغک از آب شرب بهداشتی بهره‌مند شدند.

رمضانی مقدم گفت: مجتمع شهیدحاج حسین گل لاله با اجرای شبکه برق و تجهیز چاه و ۶ کیلومتر خط انتقال و صرف هزینه ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برخورداری مردم شهر سمیع آباد و روستاهای محمد آباد، شهرستانک، شهداباد، یادگار، صاحبداد، وکیل آباد، میش مست، قندک و حاجی امان تعداد ۹۸۰ خانوار از نعمت آب شرب بهداشتی برخورد شدند.

فرمانده محور عملیاتی شهید محمدزاده تربت‌جام افزود: طرح آبرسانی به روستای رونج با صرف هزینه ۱۴ میلیارد تومان اعتبار با احداث مخزن ۵۰۰ متر مکعبی و ۸/۸ کیلومتر خط انتقال اجرا شد.

وی ادامه داد: اجرای طرح آبرسانی به روستاهای الله آباد، بیدستان، کاریزنو، کلاته فاضل، یخک، محمودآباد علیا، خرم آباد، چنار، شوراب و سمسرا با صرف هزینه ۲۶ میلیارد تومان اعتبار مردم این روستاها از نعمت آب شرب سالم بهداشتی بهره‌مند شدند.

رمضانی مقدم گفت: رزمندگان نیروی زمینی سپاه در قرارگاه ثامن الائمه (ع) با روحیه جهادی عملیات آبرسانی با حفر و تجهیز پنج حلقه چاه آب شرب، احداث هشت ایستگاه پمپاژ و مخزن کلر زنی و اجرای ۶۲ کیلومتر خط انتقال آب، شبکه توزیع اجرای دو کیلومتر خط انتقال درقالب ۵۳ طرح عمرانی اجرا شد و در نتیجه ۳۷ روستا با جمعیت بیش از ۳۰ هزار نفر از نعمت آب شرب بهداشتی برخوردار شدند.

در ادامه همچنین محسن مه آبادی، فرماندار تربت‌جام اظهار کرد: برای خدمت رسانی به مردم مرزنشین و با صرف هزینه بالغ بر ۱۱۶ میلیارد تومان اعتبار دولتی ۵۳ طرح آبرسانی در ۳۷ روستای محروم و مرزی به بهره برداری رسید و تا پایان امسال طبق برنامه و زمان بندی پیش بینی شده تعداد دیگری از طرح‌های آبرسانی به بهره برداری می‌رسد.

فرماندار تربت‌جام افزود: یکی از برنامه‌های مهمی که دولت چهاردهم دنبال می‌کند بحث رفع محرومیت زدایی مخصوصاً در حوزه‌های آب و راه روستایی است و این کار به منظور سیاست‌ها و برنامه‌های اصلی دولت انجام می‌گیرد.

همچنین هادی صادقی، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان تربت جام گفت: اجرای این طرح‌ها که شامل حفر و تجهیز چندین حلقه چاه آب شرب، اجرای خطوط انتقال آب، احداث مخازن ذخیره و اجرای شبکه‌های توزیع آب می‌باشد، با اعتباری بالغ بر ۱۱۶ میلیارد تومان انجام و گامی بلند در جهت تأمین امنیت آبی و ارتقای سطح سلامت و رفاه ساکنان این مناطق بوده است و اجرای این طرح‌ها بخشی از برنامه‌های گسترده اداره کل آبفای برای رفع محرومیت و توسعه پایدار در مناطق روستایی استان خراسان رضوی محسوب می‌شود.

