به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمد ساجدی فر صبح چهارشنبه در آئین افتتاح پروژه‌های آبرسانی به ۱۷۷ روستای استان خراسان رضوی با تشریح روند اجرای پروژه‌های آبرسانی در ۱۲ شهر خراسان رضوی اظهار کرد: اجرای این طرح‌ها «تجلی اراده ملی و مدیریت جهادی» است و سپاه توانسته با صرفه‌جویی و بهره‌وری بالا، ارزش پروژه‌ها را از ۶۰۰ میلیارد به بیش از هزار میلیارد تومان برساند.

معاون فرهنگی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: سپاه پاسداران به دلیل ماهیت چندبعدی خود نه‌تنها در مسائل نظامی، بلکه در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز نقش‌آفرینی دارد و در بسیاری از برنامه‌های فرهنگی کشور ردپای سپاه و بسیج دیده می‌شود.

وی با اشاره به سابقه جهاد سازندگی پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: پروژه‌های جهاد آبرسانی یک انقلاب دوم در خدمت‌رسانی به مردم مناطق محروم است؛ همان نقشی که جهاد سازندگی در سال‌های ابتدایی انقلاب ایفا کرد.

ساجدی‌فر افزود: خشک‌سالی‌های اخیر و تنش‌های آبی، ضرورت ورود نهادهای جهادی را افزایش داد و به همین دلیل سپاه در قالب قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) برای یاری‌رسانی به دولت وارد عمل شد؛ همکاری‌ای که از دولت شهید آیت‌الله رئیسی آغاز و در دولت دکتر پزشکیان ادامه یافته است.

معاون فرهنگی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار کرد: پروژه‌ای که زمان استاندارد اجرای آن ۱۲۰ روز بود، به دلیل «عزم خدمت و روحیه جهادی»، زودتر از موعد و با هزینه کمتر به بهره‌برداری رسید.

به گفته وی اعتبار اولیه پروژه‌ها حدود ۶۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود اما ارزش واقعی طرح‌های افتتاح‌شده به بیش از هزار میلیارد تومان رسیده است.

ساجدی فر بیان کرد: اجرای این پروژه‌ها از محل بودجه مشترک دولت و سپاه انجام شده و بخش مهمی از تجهیزات، ماشین‌آلات، کارشناسان و توان مهندسی سپاه در اختیار طرح قرار گرفته است.

معاون فرهنگی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره موضوع فرهنگ‌سازی مصرف آب نیز گفت: مسئولیت فرهنگ عمومی در کشور متولیان مشخصی دارد، اما سپاه در حد وظایف سازمانی خود، برای کارکنان و خانواده‌ها توصیه‌های لازم درباره صرفه‌جویی و مصرف بهینه را دنبال می‌کند. مسئله آب امروز یک تکلیف ملی است و هر فرد و هر دستگاه باید نقش خود را ایفا کند.

وی ابراز امیدواری کرد: فاز دوم این پروژه‌های آبرسانی نیز با حمایت دولت و ادامه همکاری مشترک، در آینده نزدیک آغاز شود تا روستاهای بیشتری از آب شرب سالم و پایدار بهره‌مند شوند.