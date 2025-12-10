کسب رتبه ممتاز کشوری سپاه ولیعصر (عج) خوزستان در جشنواره مالک اشتر

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان توانست برای چهارمین سال پیاپی عنوان استان برتر کشور را به دست آورد.

سرهنگ دوم پاسدار محمد مغینمی، دبیر اشراف سپاه ولیعصر (عج) خوزستان، در پانزدهمین جشنواره مالک اشتر بسیج خوزستان گفت: سپاه ولیعصر (عج) پس از پشت سر گذاشتن دوره‌های مختلف و ارزیابی‌های نرم‌افزاری، موفق شد رتبه ممتاز کشوری را کسب کند.

وی افزود: این موفقیت بزرگ نتیجه تلاش جمعی مدیران، نخبگان و متخصصان استان است و درخشش بیش از ۲۲۰ رده برتر شهرستانی و استانی را رقم زده است.

مغینمی با اشاره به نقش‌آفرینی گسترده نیروهای استان تأکید کرد: امروز نخبگان خوزستان سهمی برجسته در خدمت به نظام و کشور دارند و این مسیر تعالی با قدرت ادامه خواهد یافت.