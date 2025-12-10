ولی زاده: ۴۴ اثر برگزیده جشنواره بانوان با محور مقاومت معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قربان محمد ولی زاده ولی‌زاده، از برگزاری اختتامیه دومین جشنواره استانی تولیدات بانوان همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام زن و روز مادر خبر داد و گفت: در این جشنواره با محور مقاومت اسلامی، ۴۴ اثر فاخر پس از طی مراحل داوری به عنوان آثار برگزیده معرفی شدند.

وی با بیان اینکه در این دوره نزدیک به ۲۰۰۰ بانوی تولیدکننده از شهرستان‌های مختلف استان تهران مشارکت داشتند، افزود: از مجموع آثار ارسال‌شده، ۵۰۰ طرح به مرحله استانی راه یافت و در نهایت با ارزیابی کارشناسان، ۴۴ اثر به عنوان برترین تولیدات انتخاب شد.

فرمانده سپاه استان تهران با اشاره به نقش دانش‌آموزان و دانشجویان در این رویداد ادامه داد: بیش از ۷۰ اثر توسط این گروه‌ها با محور سبک زندگی عفیفانه، فرهنگ اسلامی و ایرانی و محور مقاومت تولید و ارائه شد که بازخورد بسیار خوبی از سوی بازدیدکنندگان داشت.

وی با تأکید بر اینکه این جشنواره صرفاً یک رویداد نمایشگاهی نیست، تصریح کرد: این حرکت فرهنگی بستری برای شناسایی و شکوفایی ظرفیت‌های بانوان، ترویج سبک زندگی عفیفانه و گفتمان مقاومت اسلامی در جامعه فراهم کرده و در این دوره توجه ویژه‌ای به آثار الهام‌گرفته از شاهنامه و ادبیات کهن ایرانی شده است.

ولی‌زاده درباره حمایت از عرضه محصولات نیز گفت: برای عرضه تولیدات بانوان، سکوهای فروش مقطعی در سطح شهرستان‌ها پیش‌بینی شده و به‌زودی یکی از مراکز سپاه ناحیه شهرستان نیز به عنوان مرکز دائمی فروش این محصولات راه‌اندازی می‌شود تا شهروندان بتوانند به‌صورت مستقیم از تولیدکنندگان خرید کنند.

وی در پایان با قدردانی از همکاری بسیج جامعه زنان، بسیج سازندگی، معاونت‌های اجتماعی و فرهنگی سپاه و همراهی اصحاب رسانه خاطرنشان کرد: این جشنواره زنجیره کاملی از ایده تا تولید و فروش را در بر می‌گیرد و می‌تواند به عنوان الگویی موفق برای عرضه محصولات فاخر ایرانی و اسلامی در سطح ملی و بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد.