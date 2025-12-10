زنگ آغاز «جایزه امید» در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سوره امید، «نخستین جایزه ویژه امید» جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان از طرف مؤسسه سوره امید به برگزیدگان اعطا خواهد شد. صابر اکبری خضری معاون راهبردی مؤسسه سوره امید با تشریح فلسفه شکلگیری «جایزه امید» در حوزه کودک و نوجوان با اشاره به ضرورت بهبود وضعیت تولیدات فرهنگی در حوزه کودک و نوجوان گفت: تعداد محدود آثار هنری با کیفیت و سالم به لحاظ محتوا و فرم و گستره اندک تنوع این آثار و پایدار نبودن چرخه تولید و ارائه آنها، از مهمترین چالشهای زیستبوم کودک و نوجوان در حال حاضر است. در سالهای اخیر با وجود ظرفیت گسترده مخاطبان، متأسفانه هنوز تنوع، کمیت و کیفیت تولیدات فرهنگی، هنری و رسانهای متناسب با نیاز جامعه و در نسبت با ظرفیت بالقوه گنجینههای محتوایی موجود در تاریخ و فرهنگ ایران، رشد نکرده است. حتی در زمینههایی مانند انیمیشن که به نسبت در ایران پیشینه قویتری دارد نیز سالانه با تعداد محدودی اثر با کیفیت روبهرو هستیم که با نیاز و ظرفیت سبد مصرف مخاطبان ایرانی فاصله زیادی دارد.
اکبری با تاکید بر اینکه مؤسسه سوره امید در تلاش است تا در این موقعیت، نقشی فعال و مشارکتمحور در این حوزه داشته باشد، توضیح داد: جایزه امید بهمنظور تشویق و تقویت جریانهای هنری، فرهنگی و رسانهای در جهت ارائه محصولات، خدمات و آثار ارزشمند، امیدآفرین، با کیفیت، خلاقانه و نوآورانه و همسو با ارزشهای ایرانی اسلامی طراحی شده است؛ جریانی که بتواند استعدادهای برتر را شناسایی و تولیدات فاخر و ایدههای مؤثر در حوزه کودک و نوجوان را پشتیبانی کند.
وی درباره عرصههای مختلفی که جایزه امید در آن اعطا میشود، افزود: جایزه امید در رشتههای مختلف فرهنگی و هنری شامل نمایش، تولید بازی در انواع شاخهها شامل بازی رومیزی، محیطی، دیجیتال، طراحی اسباببازی، محصولات مرتبط با صنایع فرهنگی، برنامههای تلویزیونی، ادبیات داستانی، کمیک، گرافیک، پویانماییهای سینمایی و سریالی بلند و کوتاه اهدا میشود.
به گفته اکبری خضری، این جایزه فقط محدود به یک رویداد سالانه نیست و در چند جشنواره معتبر ملی از جمله جشنواره فیلم فجر، جشنواره تئاتر کودک و نوجوان و رویدادهای حوزه نوآوری فرهنگی، بهعنوان جایزه ویژه توسط مؤسسه سوره امید در این جشنوارهها، در بخش کودک و نوجوان، ارائه خواهد شد.
معاون راهبردی سوره امید در پایان عنوان کرد: جایزه ویژه امید، علاوه بر مبلغ نقدی، شامل حمایتهای اعتباری غیرنقدی نیز است که نوع این حمایتها متناسب با هر حوزه متفاوت است؛ از کمک به تولید و اجرای نمایش تا تسهیل در تولید انبوه، تبلیغ، پخش، توزیع یا ورود به بازار از حمایتهای این مؤسسه در تولیداتی است که این جایزه به آنها تعلق میگیرد. این جایزه به آثاری تعلق میگیرد که با محورهایی همچون ارتقای هویت ملی و دینی، افزایش سواد تاریخی، توجه به تاریخ معاصر و استعمار، تقویت انسجام اجتماعی، ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی با محوریت خانواده، روحیه ظلمستیزی، امیدآفرینی و شکلدهی به رؤیای جمعی ایرانیان طراحی و ساخته شوند.
