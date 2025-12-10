به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش آذربایجان غربی. با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری آموزش و پرورش از ظرفیت‌های گسترده موجود در مدارس، گفت: این نهاد می‌تواند با ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس، بخشی از هزینه‌های خود را تأمین کند.

وی با بیان اینکه مدارس استان دارای پشت‌بام‌ها و محوطه‌های بزرگ هستند، افزود: این ظرفیت ارزشمندی برای تولید انرژی خورشیدی و کسب درآمد پایدار به‌شمار می‌رود.

رحمانی همچنین با تأکید بر اینکه در همه مدارس استان باید دارالقرآن فعال باشد، خاطرنشان کرد: پس از ۴۷ سال نباید همچنان درگیر تشکیل این مراکز باشیم و توسعه فرهنگ قرآنی نیازمند حرکتی اساسی و برنامه‌ریزی شده است.

استاندار آذربایجان‌غربی به زمین‌های وسیع برخی از مدارس نیز اشاره کرده و افزود: می‌توان با مولدسازی و تبدیل این اراضی به احسن، زمینه ایجاد اردوگاه‌ها و مراکز فرهنگی جدید را فراهم کرد تا دانش‌آموزان از خدمات آموزشی و پرورشی مناسب‌تری بهره‌مند شوند.

رحمانی اضافه کرد: آموزش و پرورش باید تمرکز بیشتری بر استفاده حداکثری از دارایی‌ها و امکانات خود داشته باشد و این ظرفیت‌ها را در مسیر توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، پرورشی و آموزشی به‌کار گیرد.

در این جلسه مهم‌ترین مسائل و برنامه‌های آموزشی استان از جمله تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا و شیوع آنفلوانزا، ساماندهی نیروی انسانی، اجرای طرح‌های آموزشی نوین و توسعه عدالت آموزشی در مناطق محروم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین ضمن بررسی مصوبات قبلی شورا، تصمیماتی در زمینه تجهیز مدارس، بهبود سرویس ایاب‌وذهاب دانش‌آموزان و افزایش همکاری دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی اتخاذ شد.