به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر عصر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به تشکیل کارگروه تأمین منابع مالی نهضت توسعه عدالت آموزشی به دستور استاندار خوزستان، اظهار کرد: استاندار تأکید ویژه‌ای بر تسریع در تکمیل پروژه‌های نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی داشته است و به همین دلیل در جلسه شورای آموزش‌وپرورش مقرر شد کمیته‌ای ویژه تشکیل شود.

وی افزود: نخستین جلسه این کارگروه شامگاه سه‌شنبه برگزار شد و استاندار تمام دستگاه‌های متولی را مکلف کرد تا برای تأمین منابع مالی پروژه‌های آموزشی، بدون وقفه و در زمان‌بندی کوتاه وارد عمل شوند.

علی‌فر با اشاره به چالش‌های پیش‌روی پروژه‌های آموزشی استان گفت: اگرچه این کارگروه با حضور مدیران کل سازمان‌های اصلی تشکیل شده اما واقعیت این است که تأمین منابع مالی پروژه‌های نیمه‌تمام سال‌هاست به یک دغدغه اساسی تبدیل شده و باید دید آیا این اقدام جدید می‌تواند به صورت عملی و با سرعت، مشکلات بودجه‌ای را حل کند یا خیر.

به گفته مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان، اعضای این کارگروه شامل رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مدیرکل نوسازی تجهیز و توسعه، مدیرکل اقتصاد و دارایی، مدیرکل دفتر فنی استانداری و رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز هستند. هدف اصلی این کارگروه، یکپارچه‌سازی منابع مالی و رفع موانع برای تسریع در انجام پروژه‌ها عنوان شده است.

علی‌فر با اشاره به برگزاری هفتگی جلسات این کارگروه، خاطرنشان کرد: مقرر شده تا لیست جامعی از منابع موجود و بالقوه استان تهیه و پایش این منابع به طور منظم انجام شود. صورت جلسات و مصوبات نیز مستقیماً به استاندار ارائه خواهد شد.