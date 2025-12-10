  1. استانها
  2. خوزستان
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۵

کارگروه ویژه برای تأمین مالی پروژه‌های آموزشی در خوزستان تشکیل شد

کارگروه ویژه برای تأمین مالی پروژه‌های آموزشی در خوزستان تشکیل شد

اهواز - مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان از تشکیل کارگروه تأمین منابع مالی نهضت توسعه عدالت آموزشی با حضور مدیران کل دستگاه‌های مرتبط خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر عصر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به تشکیل کارگروه تأمین منابع مالی نهضت توسعه عدالت آموزشی به دستور استاندار خوزستان، اظهار کرد: استاندار تأکید ویژه‌ای بر تسریع در تکمیل پروژه‌های نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی داشته است و به همین دلیل در جلسه شورای آموزش‌وپرورش مقرر شد کمیته‌ای ویژه تشکیل شود.

وی افزود: نخستین جلسه این کارگروه شامگاه سه‌شنبه برگزار شد و استاندار تمام دستگاه‌های متولی را مکلف کرد تا برای تأمین منابع مالی پروژه‌های آموزشی، بدون وقفه و در زمان‌بندی کوتاه وارد عمل شوند.

علی‌فر با اشاره به چالش‌های پیش‌روی پروژه‌های آموزشی استان گفت: اگرچه این کارگروه با حضور مدیران کل سازمان‌های اصلی تشکیل شده اما واقعیت این است که تأمین منابع مالی پروژه‌های نیمه‌تمام سال‌هاست به یک دغدغه اساسی تبدیل شده و باید دید آیا این اقدام جدید می‌تواند به صورت عملی و با سرعت، مشکلات بودجه‌ای را حل کند یا خیر.

به گفته مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان، اعضای این کارگروه شامل رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مدیرکل نوسازی تجهیز و توسعه، مدیرکل اقتصاد و دارایی، مدیرکل دفتر فنی استانداری و رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز هستند. هدف اصلی این کارگروه، یکپارچه‌سازی منابع مالی و رفع موانع برای تسریع در انجام پروژه‌ها عنوان شده است.

علی‌فر با اشاره به برگزاری هفتگی جلسات این کارگروه، خاطرنشان کرد: مقرر شده تا لیست جامعی از منابع موجود و بالقوه استان تهیه و پایش این منابع به طور منظم انجام شود. صورت جلسات و مصوبات نیز مستقیماً به استاندار ارائه خواهد شد.

کد خبر 6685104

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها