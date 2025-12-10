مدرسه محور آینده ایران است؛ ضرورت بازتعریف نظام یادگیری

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقرزاده عصر چهارشنبه در نشست شورای معاونین آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه نقش معلمان در رشد و توسعه کشور تعیین‌کننده است، اظهار کرد: تأثیرگذاری معلمان بسیار بالاست و مدرسه، راه ماندگاری و پیشرفت کشور است.

وی با اشاره به اهمیت اجرای «نهضت بازگشت به مدرسه» افزود: مدرسه صرفاً بخشی از مسئله نیست، بلکه راه‌حل خروج از بن‌بست‌ها به شمار می‌رود و همه دستگاه‌ها باید در خدمت ارتقای مدرسه و افزایش کیفیت یادگیری دانش‌آموزان باشند.

باقرزاده با تأکید بر اینکه «قدرت، وابسته به یادگیری است»، گفت: تمامی سازمان‌ها و نهادها بقای خود را مدیون یادگیری و به‌روزرسانی مستمر هستند؛ از همین رو لازم است شاخص‌های دقیق و قابل اتکا برای سنجش یادگیری در نظام آموزشی تعریف شود.

وی «یادگیری» را محور اصلی سند تحول بنیادین و خواست جدی رئیس‌جمهور عنوان کرد و ادامه داد: باید شرایطی فراهم شود تا دانش‌آموزان بهتر، عمیق‌تر و کارآمدتر یاد بگیرند؛ هرچند این مسیر آسان نیست و مستلزم به‌روزرسانی مستمر نظام آموزشی است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش همچنین نقش معلمان را در راهبری یادگیری «بسیار مهم و تعیین‌کننده» توصیف کرد و گفت: شناخت دقیق از دانش‌آموزان و نیازهای آنان، مقدمه‌ای ضروری برای انتخاب شیوه‌های درست آموزش است.

باقرزاده در پایان تأکید کرد: بهبود کیفیت یادگیری محصول اندیشه است و تحقق این هدف بدون مدیریت کارآمد منابع انسانی امکان‌پذیر نخواهد بود.