محمدعلی شاهحسینی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به مناسبت فرارسیدن سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، دانشآموزان چهار مدرسه، با راهاندازی پویشهای مردمی و برگزاری مراسم گلریزان، مبالغی جمعآوری و برای مشارکت در آزادی مادران زندانی جرایم غیرعمد به ستاد دیه استان یزد اهدا کردند.
مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد، با اشاره به این اقدام ارزشمند، گفت: حرکت خودجوش این دانشآموزان و مدارس نشان میدهد که در کنار آموزش علم و دانش، میتوان درس انسانیت، همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی را از همان سالهای نخست زندگی در محیط مدرسه نهادینه کرد.
وی با بیان اینکه مجموع کمکهای جمعآوری شده از سوی این چهار مدرسه بیش از ۶۴ میلیون تومان بوده است، افزود: این کمکهای مالی هرچند از نظر عددی قابل توجه است، اما آنچه ارزش واقعی این حرکت را چند برابر میکند، نیت پاک و روحیه همیاری این نسل جوان است. آنها با دلهای کوچک اما بزرگمنشانهشان، به میدان آمدند تا بخشی از درد همنوعان خود را التیام بخشند.
شاهحسینی تشریح کرد: دبیرستان غیردولتی دخترانه تجلی دانش در قالب پویش بهنامِ مادر، مبلغ ۲۵ میلیون تومان جمعآوری کردند و مدرسه دوره دوم برازندهمقدم (یک) با مشارکت قرارگاه جهادی شهید ابراهیم هادی، در مراسم جشن میلاد حضرت زهرا (س) مبلغ ۱۷ میلیون تومان را به این امر اختصاص داد.
وی افزود: دبیرستان دخترانه شهید خسروی زارچ نیز با برگزاری گلریزان مهربانی، مبلغ ۱۲ میلیون تومان جمعآوری و دبستان پسرانه امام خمینی (ره) بخش نیر نیز در قالب جشن گلریزان مبلغ ۱۰ میلیون تومان را اهدا کردند.
مدیر نمایندگی ستاد دیه یزد تصریح کرد: این اتفاق فقط یک جمعآوری کمک مالی نیست؛ این یک پیام تربیتی و فرهنگی قوی به جامعه است. وقتی مدرسه به جایگاه پرورش دل تبدیل شود، دانشآموزان یاد میگیرند که چگونه با قلب خود بیاندیشند و برای مشکلات جامعه احساس مسئولیت کنند. این دانشآموزان امروز در سنگر مدرسه، درس آزادیبخشی و رهایی همنوع از بند گرفتاری را میآموزند.
شاهحسینی با قدردانی از مدیران، معلمان و اولیای این مدارس که بستر چنین اقداماتی را فراهم میکنند، خاطرنشان کرد: مدارس یزد سالهاست که صحنه مشق مهربانی و تمرین همدلی هستند. این گلریزانهای کوچک اما پر اثر، به ما یادآوری میکنند که امید فقط در وجود بزرگسالان نمیروید؛ بلکه در دستهای کوچک و دلهای پاک کودکان و نوجوانانی هم جوانه میزند که هدفشان آزادی، مهربانی و انسانیت است. فرزندان این شهر با این نگاه، چراغ امید را برای آیندهای روشن میافروزند؛ آیندهای که در آن دانایی و نیکوکاری، دو بال پرواز جامعه به سوی تعالی خواهند بود.
