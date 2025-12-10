دریافت 54 MB کد خبر 6685142 https://mehrnews.com/x39Qkv ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۱ کد خبر 6685142 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۱ گزارش خبرنگار مهر از افتتاحیه بازی های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دبی مراسم افتتاحیه پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی جوانان با حضور و رژه ورزشکاران کاروان ایران در دبی برگزار شد. کپی شد مطالب مرتبط حضورگسترده کاروان ایران در افتتاحیه ای ساده رژه کاروان ورزش ایران در مراسم افتتاحیه بازی های پاراآسیایی جوانان شروع خوب برای کاروان فرزندان ایران/ کسب پنج مدال در پاراوزنهبرداری صعود پسران بسکتبال با ویلچر به یک چهارم نهایی به عنوان تیم دوم الناز متقیان به مدال نقره پاراوزنه برداری رسید برچسبها بازی های پاراآسیایی دوبی جوانان
