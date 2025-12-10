دریافت 54 MB
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۱

گزارش خبرنگار مهر از افتتاحیه بازی های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دبی

گزارش خبرنگار مهر از افتتاحیه بازی های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دبی

مراسم افتتاحیه پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی جوانان با حضور و رژه ورزشکاران کاروان ایران در دبی برگزار شد.

